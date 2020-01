Gobierno Cáceres pide al PP que abandone el tono de "hooligan" y trabaje por la ciudad

Ep.

El portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha pedido al portavoz municipal del PP, Rafael Mateos, que abandone el tono de "hooligan" de sus intervenciones y "empiece a tratar al equipo de Gobierno que han elegido los cacereños con el respeto institucional que se merece".

"Que asuma ya el peor resultado del PP en la ciudad y se ponga a trabajar", ha dicho Licerán en respuesta a las críticas que Mateos ha vertido sobre el pacto firmado entre el PSOE y Unidas Podemos para aprobar los presupuestos de 2020 para la ciudad y que el portavoz 'popular' ha calificado como "el acuerdo del engaño".

Licerán le ha replicado que ese pacto traerá para Cáceres "ilusión y vida" y alejará a la ciudad del "gris" del PP que "mintió" a los cacereños cuando se aprobó un presupuesto participativo que valoró los proyectos a la baja y no se pudieron llevar a cabo.

"Muchas propuestas del presupuesto participativo estaban sin presupuesto, como los baños de la Plaza Mayor; sin proyecto como el parque infantil de Moctezuma o las pistas de Aguas Vivas; o valoradas a la baja, como las pitas de Montesol, que estaban valoradas con 70.000 euros y el proyecto resultante es de 140.000 euros", ha asegurado Licerán.

El portavoz del Ejecutivo de Luis Salaya ha reprochado también a Mateos que diga que el presupuesto para 2020 del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) se rebaja en 100.000 euros cuando se va a incrementar en 90.000 euros.

"No podemos admitir que alguien que lleva cinco años en el ayuntamiento no sepa leer un presupuesto o que mienta a sabiendas, porque el presupuesto del IMAS no se ha rebajado", ha subrayado, al tiempo que añade que "el equipo de gobierno hace una apuesta importante por las políticas sociales de la ciudad".

Además, ha recordado que para la Ribera del Marco no solo se contemplan 20.000 euros sino que se pondrá en marcha un proyecto europeo del Edusi, denominado Laboratorio de Circularidad Agroalimentaria (LACA), que incluye una importante inversión y que pondrá en uso los huertos sociales y los productos de la Ribera del Marco para cuyo espacio se incluyen también 200.000 euros destinados a esta zona que "debe ser el eje de desarrollo de la ciudad".

"Por lo tanto, que rebaje el tono, se ponga a trabajar por la ciudad y que aleje el tono de platós de televisión de la política local y, si no es capaz, que dé un paso al lado", le ha pedido Licerán a Rafael Mateos.