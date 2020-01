PP: El pacto PSOE-Unidas Podemos en Cáceres "enmascara una subida de impuestos"

Ep

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, se ha referido al pacto que han firmado PSOE y Unidas Podemos en el consistorio cacereño para sacar adelante los presupuestos de 2020.

Mateos ha indicado que primero se habló de un acuerdo de legislatura y, al final, se ha quedado en un pacto para los presupuestos de este ejercicio o "para un año" con un documento lleno de medidas, "muchas de las cuales no se van a cumplir". "Ni siquiera Unidas Podemos se fía de ellos", ha espetado en alusión al PSOE y a que el pacto no vaya más allá de un ejercicio presupuestario y a que la formación morada no entre a formar parte del gobierno local.

Con este acuerdo los cacereños tendrán "una política fiscal más injusta", ha señalado el portavoz 'popular' en una rueda de prensa, porque si la idea es recaudar un IBI similar al de 2016, habrá que incrementar los ingresos del ayuntamiento en más de 1,5 millones de euros "y esto se hará a costa del bolsillo de los cacereños".

Según el PP, esta medida supondría un aumento de entre 50 y 60 euros en el recibo del IBI y afectaría al 90% de los vecinos de la ciudad que son propietarios de un inmueble. "Lamentamos que la única forma de gestionar la economía de la ciudad sea la subida de impuestos cuando el dinero debe estar en manos de los cacereños que son los que generan riqueza y empleo", ha defendido el portavoz 'popular'.

El PP también echa de menos en el documento rubricado por el portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, y la portavoz de UP, Consuelo López, medidas "reales" para la creación de empleo. "Cáceres no puede crecer si el ayuntamiento no apoya el comercio, las pymes, a los emprendedores y al sector turístico y se han olvidado de todos los cacereños que se levantan cada día para sacar adelante a sus familias", ha resaltado

"Apostar más por el empleo público es un error gravísimo", ha subrayado Mateos, que ha mostrado sus sorpresa por que se recojan propuestas como la creación de comisiones de seguimiento de las concesiones o mesas de estudios de diversos temas cuando "ni siquiera consiguen convocar las comisiones ordinarias de cada mes", por lo que se ha preguntado "a quién pretenden engañar con tanta venta de humo".

"INJUSTICIA SOCIAL"

Mateos ha criticado también que se haya presentado el pacto entre PSOE-UP como de "justicia social" cuando se trata de una "injusticia social", ya que el borrador de los presupuestos recoge una asignación de 100.000 euros menos para el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), por lo que no se podrán llevar a cabo las ideas que recoge, a expensas de que en el proyecto definitivo de presupuestos haya alguna corrección y se aumente esta partida.

Mateos ha criticado que se ensalce una actuación en la Ribera del Marco cuando "solo" se reservan 20.000 euros en ese borrador de presupuestos o que se pretenda luchar contra el cambio climático sin recursos específicos. Tampoco "hay nada nuevo en materia de cultura, ni en rehabilitación de viviendas, solo es un nuevo brindis al sol para tapar las carencias de la ciudad y que vamos a pagar todos los cacereños", ha insistido.

En cuanto a la participación ciudadana, el portavoz del PP ha señalado que desde que gobierna el PSOE los vecinos y los colectivos sociales "no tienen voz" y ha añadido que las inversiones que se recogen en los presupuestos participativos las han elegido desde el gobierno municipal y "ni siquiera se han informado técnicamente las propuestas de los colectivos vecinales".

"Solo se informaron algunas de ellas y son las que se van a incluir en el anexo al presupuesto", ha recalcado Mateos, que insiste en que "ha sido el gobierno quien de manera unánime sin escuchar las reivindicaciones de lo vecinos, ha impulsado estas actuaciones".

Por todo ello, ha insistido en el "caos" de la gestión municipal y ha pedido al alcalde Luis Salaya "que madure, que se ponga a trabajar y a dejarse la piel por los cacereños porque gobernar no es un juego de niños ni una quedada de amigos". "Nos vendieron que querían un Cáceres en color pero con este acuerdo del engaño la convertirán en una ciudad oscura y gris", ha concluido.