El PP lamenta que el PSOE saque a Trujillo de la red Los Pueblos más bonitos de España

La portavoz del PP de Trujillo, Inés Rubio, ha lamentado este miércoles la decisión del equipo de gobierno del PSOE de abandonar la red de Los pueblos más bonitos de España, ya que la pertenencia a esta asociación nacional "supone una proyección muy interesante para el municipio".

En concreto, la edil 'popular' ha recordado que el objetivo de esta red es promocionar aquellos municipios que tienen una belleza que destilan historia y cultura, a la vez, que se promociona, difunde, fomenta y preserva el patrimonio histórico, artístico, monumental, cultural, natural y rural.

Así, ha recalcado que Trujillo fue el primer municipio de Extremadura en entrar a formar parte de esta red en el año 2016, y tras él, se unieron Guadalupe, Olivenza, Robledillo de Gata y San Martín de Trevejo, "lo que demuestra que esta iniciativa es muy interesante para la promoción de municipios que reúnen ciertas características patrimoniales, culturales y gastronómicas como le ocurre a Trujillo", ha asegurado la portavoz.

"No vale la excusa que ha puesto el alcalde del gasto de 15.000 euros, ya que no es un gasto sino una inversión para fomentar el turismo y para dar una mayor promoción a nivel nacional e internacional", ha aseverado el PP en una nota de prensa en la que ha recordado que "no es incompatible pertenecer a esta red y optar a ser Patrimonio de la Humanidad".

A su vez, Rubio ha lamentado que el alcalde haya tomado esta decisión de manera unilateral y "sin consultar a los diferentes sectores de la sociedad trujillana que viven fundamentalmente del turismo".

"Esta decisión sin justificar y errónea es un ejemplo de la manera sectaria que tiene de gobernar el equipo de gobierno, que da la espalda continuamente a la sociedad civil en Trujillo, y va a afectar de manera muy negativa a los comerciantes, a los hoteles y a todo el sector de la hostelería", ha manifestado.

Igualmente, la portavoz ha lamentado la gestión en materia de turismo que está llevando a cabo el PSOE "ya que es muy pobre, no aporta nada nuevo y lo único que están haciendo es mermar los recursos que ya estaban en marcha", ha subrayado.

Por último, el PP también ha criticado que la única promoción que se ha hecho de Trujillo en Fitur ha sido la presentación del libro 'Encuentro de Culturas' que ha escrito el propio alcalde, algo que Rubio califica como "surrealista", ya que "en vez de hacer promoción del municipio, José Antonio Redondo, se ha hecho promoción a él mismo", ha concluido.