Los Negritos de San Blas invaden calles de Montehermoso este fin de semana con sus danzas

La localidad cacereña de Montehermoso celebra del 1 al 3 de febrero su tradicional fiesta de 'Los Negritos de San Blas', declarada de Interés Turístico Regional en 2006. El municipio espera recibir a unos 5.000 visitantes para ver danzar a los 10 componentes de esta peculiar comitiva que acompaña al santo en su procesión.



En concreto, son cuatro parejas de Negritos, un Palotero y un Tamborilero los que recorrerán las calles de Montehermoso, para conmemorar un hecho que se remonta al siglo XVI, según ha explicado este miércoles la alcaldesa, Mar Mateos, ya que la leyenda cuenta que había una familia muy humilde que tenía varios hermanos que, año tras año, en la festividad de San Blas, se acercaban a la localidad para pedir limosna a cambio de interpretar danzas.



Sin embargo, una vez agotado su repertorio, decidieron tiznarse la cara con corcha quemada para volver y no ser reconocidos por los montehermoseños. Un acto que tuvo una gran acogida por los vecinos del municipio que la demandaron como una fiesta tradicional cada vez que se acercaba la conmemoración de San Blas.



Desde entonces, se celebra esta festividad cuyos detalles ha dado a conocer este miércoles la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Patricia Valle, acompañada de la alcaldesa de Montehermoso, Mar Mateos, y de la concejala de Turismo, Violeta Martín, además de Juan Jesús y Millán, que representan a dos de los personajes de la fiesta, la cual consiste en la exhibición de unas 17 danzas, por parte del grupo de los Negritos a San Blas, al son de la flauta y el tamboril.



El programa comenzará el sábado 1 de febrero con un concierto tributo a Estopa, a partir de las 22,00 horas. El domingo, día 2, habrá un taller infantil en la carpa del parque y, a las 19,30 horas, se celebrará la tradicional velá de San Blas para concluir la jornada con una degustación de café con migas.



EL DÍA GRANDE



Ya el lunes 3, día de San Blas, se celebrará la misa en la ermita de San Bartolomé y habrá una procesión de San Blas por las calles de la localidad. A partir de las 13,00 horas llegará la exhibición de danzas populares por parte del Tamborilero, el Palotero y los Negritos, que protagonizarán balies tan peculiares como la Zarza, la Zorrita, el Cordón, la Emperadora, la Culebra, el Jaramago, entre otras.



Para interpretar estas danzas, el Palotero lleva a su espalda un zurrón hecho de piel de cabra con todos los utensilios que a lo largo de todas las danzas los Negritos van a utilizar", según ha explicado la alcaldesa montehermoseña, quien además ha dicho que la función es la de interlocutor entre el público y los Negritos.



En la festividad no faltan las degustaciones de migas o de dulces típicos de la localidad que trabaja para mantener la tradición y para traspasar a los jóvenes las letras, músicas y pasos de las danzas para que la fiesta perdure en el tiempo.



Valle Corriols ha destacado "la importancia del esfuerzo que hace todo el pueblo por educar en el patrimonio, en su conservación a través del tiempo, porque su divulgación es parte del desarrollo económico y social del municipio y de la provincia".



Como ejemplo de esta implicación, se ha referido a la asunción por parte de los ocho Negritos de la Mayordomía de esta edición. "Un compromiso que los Negritos asumimos los años que no haya un Mayordomo o Mayordoma particular, como es el caso", ha dicho el tamborilero.



En su intervención, Valle ha sostenido que la Diputación de Cáceres continuará apoyando "firmemente" las fiestas de Interés Turístico de la provincia, para las que este año se destinan unos 77.000 euros que se reparten entre las 22 fiestas con reconocimiento.



"Con ello estamos fortaleciendo la identidad y tendiendo puentes de cercanía entre las distintas generaciones", ha dicho la diputada al tiempo que la alcaldesa ha agradecido esa "ayuda enorme" para los ayuntamientos y "para poder contar con programas cada vez mejores".