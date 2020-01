Alcántara y Mar Díaz no apoyan los presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres

Ep

Los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Cáceres Francisco Alcántara y Mar Díaz no apoyarán los presupuestos municipales para 2020 porque "no son los que convienen a Cáceres".

Alcántara y Díaz han considerado que los presupuestos municipales "son manifiestamente insuficientes" y "reflejan una falta de capacidad del gobierno municipal para atraer inversiones privadas a la ciudad". Además, contienen una "amenaza" de "elevar la presión fiscal" que recaerá sobre las familias, los autónomos y las empresas.

"Son unos presupuestos muy decepcionantes, porque al ser los primeros de Salaya deberían haber presionado más hacia la transformación de la ciudad y, sin embargo, nos encontramos con unos presupuestos muy continuistas de los heredados de Elena Nevado, con incluso menos compromiso inversor por parte del Ayuntamiento", han afirmado en nota de prensa.

Los dos exconcejales de Ciudadanos (Cs) han matizado las declaraciones del portavoz municipal, Andrés Licerán, que justifica el rechazo de ambos ediles al borrador de presupuestos municipales para el 2020 "a una cierta falta de tiempo para poder negociar con nosotros".

En este sentido, han recordado que en septiembre de 2019, ambos concejales, entonces en Cs, presentaron una batería de medidas en cuatro ejes de desarrollo: reactivación empresarial, asuntos sociales y participación ciudadana, política deportiva municipal y un último eje transversal, cultura, turismos y patrimonio histórico.

"La realidad es que ni entonces, ni a lo largo de todo el 2019, el PSOE ha tenido intención de negociar los presupuestos con nosotros, ha preferido un acuerdo de mínimos, como el que espera obtener gracias a Podemos y al concejal procedente de Vox, hoy concejal no adscrito, Teófilo Amores", han asegurado.

Según Alcántara y Díaz la intención de ambos es elevar la calidad de vida y la sostenibilidad de Cáceres con mayores oportunidades y mayor capacidad de competir respecto a otras ciudades, y por tanto, con mayor capacidad de retención del talento y de la población en general. "Por ello no podemos apoyar unos presupuestos continuistas y que no van a conllevar una trasformación de la ciudad que es muy necesaria", han concluido los ediles no adscritos.