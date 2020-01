Gobierno de Salaya aprobará Presupuestos de Cáceres en febrero con Unidas Podemos y Amores

Ep.

El Gobierno de Luis Salaya (PSOE) aprobará los Presupuestos de 2020 en el Ayuntamiento de Cáceres con el apoyo de Unidas Podemos y con el del edil no adscrito Teófilo Amores, de manera que sumará los trece concejales necesarios para conseguir una mayoría en el Pleno extraordinario, que se prevé celebrar "en la primera o la segunda semana de febrero".

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo local, Andrés Licerán, quien ha señalado "están tranquilos" porque las negociaciones para un "acuerdo de legislatura" con la formación morada "van muy bien", aunque ha lamentado que no se haya podido llegar a un "consenso mayor" con los otros grupos políticos y concejales no adscritos.

En el caso de Ciudadanos, ha agradecido la "actitud" de la formación naranja para intentar llegar a acuerdos, al tiempo que ha reconocido que hay temas como el de la mina de litio, en el que plantean una modificación urbanística que el equipo de Salaya "no está dispuesto a tramitar", así como la bajada de impuestos que "es inviable" porque los ingresos son "casi insalvables" a la hora de ejecutar inversiones.

"Se plantearon muchos otros puntos en los que realizamos acercamientos pero, al final, ha sido imposible el acuerdo", ha lamentando Licerán.

"Creíamos importante tener el mayor de los consensos y por eso también se ha retrasado la tramitación para su aprobación", ha indicado.

Respecto al PP, ha criticado que "sigue en su misma consideración" y no ha aportado ninguna medida al borrador.

"Cero propuestas para la ciudad y cero avance en la negociación porque si no tienen ideas para la ciudad será que no quieren aportar absolutamente nada nuevo o bueno", ha espetado el portavoz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

También se ha referido a la falta de acuerdo con los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz que no han argumentado que su situación tras el abandono de Ciudadanos no les ha permitido trabajar y estudiar el presupuesto "como les hubiera gustado", ha dicho Licerán.

CONSEJOS RECTORES

Con los apoyos prácticamente cerrados, el equipo de Gobierno quiere que los consejos rectores de los organismos autónomos (IMAS, IMD, IMJ y Universidad Popular) se reúnan la semana que viene para aprobar sus presupuestos y continuar con la tramitación de las cuentas, que tendrán que pasar por la Comisión de Economía y por el Pleno.

Respecto al retraso de las cuentas, Licerán ha indicado que las negociaciones que se han llevado a cabo con Cs "hasta el último momento" han retrasado la elaboración del presupuesto.

"Queríamos tener los mayores puntos de vista sobre cómo mejorar la ciudad a la hora de aprobar el presupuesto que nos afecta a todos y por eso hemos tenido paciencia en esta negociación y se ha retrasado pero no es preocupante y, a partir de ahora, se iniciará el trámite normal".

Un presupuesto que tendrá que incluir la subida salarial del 2% aprobada por el Gobierno central para los funcionarios y que afectará a los casi 700 trabajadores municipales del consistorio cacereño, aunque la cuantía que supondrá en el gasto de personal no está determinada todavía.