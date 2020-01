Cáceres pide a Junta una rotonda en Ronda Vadillo y conexión con Residencial Universidad

Ep

Concretamente, pide al Ejecutivo Regional que acometa la conexión desde la glorieta del Residencial Universidad contemplada en el proyecto de las obras de la Ronda Sureste, hasta el cruce con Ronda de Puente Vadillo y que, en este punto, se construya una glorieta para mejorar las condiciones de seguridad.



La propuesta realizada por el PP ha salido adelante con los votos de los 'populares', Ciudadanos, Unidas Podemos y los concejales no adscritos, mientras que el PSOE se ha abstenido.



El concejal 'popular' Víctor Bazo ha defendido la moción porque aumentará la seguridad en esta zona que soporta el tráfico de 20.000 vehículos al día, según ha dicho. Bazo ha pedido que, debido a que se está ejecutando en estos momentos la Ronda Sureste, se acometa al mismo tiempo la ejecución de este tramo de conexión, conocido como el 'Camino de Sierra de Fuentes', que es utilizado a diario por la mayoría de los residentes del barrio.



Desde Ciudadanos, se ha apoyado porque la situación actual de esta vía supone un peligro para la circulación.

El edil de Unidas Podemos Ildefonso Calvo ha explicado que el problema que se plantea en Ronda Vadillo es "más que evidente", ya que sigue siendo la principal vía de comunicación entre los dos hospitales de la ciudad y al campus universitario.

UP ha presentado una enmienda para mejorar la iluminación y otras medidas para ganar en seguridad como carriles separados para bicicletas y aceras para peatones en los cruces.



El concejal no adscrito Francisco Alcántara ha defendido que la propuesta contribuye al bienestar de los vecinos y a amortiguar la "deuda histórica" que la ciudad tiene con este barrio, mientras que el también concejal no adscrito Teófilo Amores ha apoyado la moción porque la considera "positiva" para la ciudad.



Por su parte, el portavoz del Gobierno local y concejal de Fomento, Andrés Licerán, ha recordado en su intervención que este proyecto viene de muy atrás porque se planteó por primera vez en 2015.

Años más tarde, los servicios técnicos municipales desaconsejaron la construcción de una rotonda en ese punto cuando el proyecto se incluyó en los presupuestos participativos, con una inversión de 400.000 euros que era insuficiente.

Ahora el coste podría irse a tres millones de euros con las mejoras pedidas y con la necesidad de expropiar terrenos, según ha explicado Licerán.



RECHAZADAS DOS MOCIONES



El Pleno ha rechazado la moción presentada por los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz para instar a la Asamblea de Extremadura a una modificación legislativa para que las provincias de Cáceres y Badajoz tengan el mismo número de diputados en la cámara autonómica, ya que en la actualidad de los 65 escaños, 36 son para la provincia de Badajoz y 29 para Cáceres.



La propuesta ha recibido los votos a favor de los proponentes más el de Teófilo Amores, pero han votado en contra el PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, por lo que no ha salido adelante por una amplia mayoría.



Alcántara ha defendido que el actual reparto de escaños determina una discriminación entre las dos provincias en cuanto a inversiones que concluye en una política "colonial".

Ambos ediles, que abandonaron las filas de Ciudadanos y ahora son miembros del nuevo partido provincial 'Cáceres Viva', han propuesto que la cámara regional se rebaje a 50 diputados, lo que supondría un ahorro salarial de 1,2 millones de euros, y sería una cifra más acorde con la población de la región.



La concejala del PSOE, María Ángeles Costa, ha hecho un repaso por la normativa de la Asamblea de Extremadura que determina el reparto de escaños según la población de las provincias y que beneficia a la provincia de Cáceres a la que le corresponde el 44% de los diputados cuando el porcentaje de habitantes respecto a la región es menor.



El concejal del PP, José Ángel Sánchez, ha dicho que la moción "no busca una solución para Cáceres sino un enfrentamiento con la provincia de Badajoz", y ha criticado que obedece a la nueva situación de los exconcejales de Ciudadanos, que han pasado "de liberales a cantonalistas".



Además, el primer Pleno ordinario del año ha rechazado también la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en defensa del ordenamiento jurídico español y los órganos constitucionales, incluidos la Jefatura del Estado.

En el texto, se instaba al presidente del Gobierno a "no realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de una mesa de negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña".



No ha salido adelante por los 12 votos en contra de PSOE (9) y Unidas Podemos (3), mientras que el resto de grupos y concejales no adscritos han votado a favor, pero la ausencia del concejal de Cs Antonio Ibarra y la edil del PP Carla Ramos ha dejado en minoría a la oposición que solo ha sumado 11 votos.



La corporación cacereña ha aprobado también la continuación de la prestación del servicio de telecomunicaciones del ayuntamiento y sus organismos autónomos hasta la adjudicación de un nuevo contrato.

Además, se ha dado el visto bueno a la adhesión de la ciudad a la Red Española de Ciudades por el Clima.



En ruegos y preguntas, la concejala Mar Díaz ha preguntado por cómo se van a financiar las obras de la sede vecinal de Antonio Canales y por la titularidad de un terreno de la calle Trajano.

Díaz ha pedido el informe jurídico de las obras de la calle Alzapiernas, mientras que Francisco Alcántara ha pedido que los ruegos sean tenidos en cuenta y ha expuesto la situación personal de una mujer que quiere abrir un negocio y sufre un retraso en la concesión de la licencia.



En intervenciones de los ciudadanos, el alcalde ha dado la palabra al empresario cacereño Fernando Figueroa que ha empezado su intervención dirigiéndose al concejal socialista Andrés Licerán como "el voceras" del gobierno local, por lo que el regidor le ha quitado la palabra y ha levantado la sesión.