PP de Cáceres critica que el memorando con Lumbini es un "copia y pega"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha criticado que el memorando que el alcalde Luis Salaya ha firmado en Lumbini (Nepal) se hace referencia a una ley sin competencia en Extremadura, la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.

El documento también hace alusión a que el seguimiento y desarrollo del convenio "será competencia de la Dirección General de Acción Internacional y Ciudadanía Global del Ayuntamiento de Cáceres", que está adscrita a la Coordinación General de Alcaldía, pero en el consistorio cacereño no existe este área. En otro párrafo del documento se hace referencia al artículo 14 en sus apartados 2 y 3 sobre las atribuciones del regidor, pero el de Madrid, no el de Cáceres.

Por todo ello, Mateos ha criticado que ese documento se ha firmado "sin que ningún técnico municipal haya supervisado y dado el visto bueno a la documentación firmada por Salaya" el pasado viernes día 10 en la ciudad nepalí de Lumbini.

"Se han limitado a tachar la palabra Madrid y sustituirla por Cáceres", ha subrayado el portavoz 'popular' en una rueda de prensa ofrecida este martes junto a parte de su grupo municipal.

"Nos parece gravísimo que nadie haya supervisado el memorandum", ha insistido Mateos, que ha añadido que si no es vinculante, entonces no se sabe para qué se ha hecho este viaje a Nepal, puesto que el acuerdo se podría haber materializado vía correo electrónico.

Mateos también ha lamentando el "oscurantismo que ha reinado" en torno a este viaje porque no se ha conocido la agenda institucional "hasta última hora" y ni Salaya ni la consejera de Cultura, Nuria Flores, han dado información sobre los acuerdos alcanzados en Nepal, zanjando que, "en este viaje, se ha vendido mucho humo pero nos hemos traído poco".

También se ha referido a los terrenos donde se ubicará el gran complejo budista, de los que el PP "no sabe nada", ni de la financiación del proyecto porque "nada se contempla en este documento vacío que ha firmado el alcalde de Cáceres", en el que tampoco se habla del centro budista en la capital cacereña.

Por todo ello, el PP tiene "dudas razonables" sobre este proyecto no porque no crea que pueda ser beneficioso para la ciudad, sino porque "está en manos de políticos que no son serios, ni en el ayuntamiento ni en la Junta de Extremadura".

"Nosotros dijimos que lo apoyaríamos si es un proyecto serio y real pero en ningún caso si es un pelotazo urbanístico y, a día de hoy, dudamos de la fiabilidad de los políticos que están intentando liderar este proyecto por la falta de información del alcalde y de la Junta", ha sentenciado.