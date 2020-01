Cs presenta 11 enmiendas a los PGEx para inversiones en Cáceres por 4,6 millones de euros

Ep

El Grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura ha presentado once enmiendas a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para realizar inversiones concretas en la ciudad de Cáceres que ascienden a 4,6 millones de euros.



Así lo ha indicado la portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, que ha explicado este lunes las propuestas que su grupo quiere que se incorporen a las cuentas regionales, como la partida de 2,5 millones de euros que plantea Cs para avanzar en la terminación del Hospital Universitario de Cáceres, y otros 500.000 euros para el traslado y creación del Punto de Atención Continuada (PAC) que actualmente se ubica en el Hospital Virgen de la Montaña.



También se solicita que se equipare "progresivamente" el presupuesto del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica al Consorcio de Mérida con una enmienda para que el aumento de su presupuesto sea de 232.000 euros y llegue a los 387.000 euros. Actualmente es de 155.000 euros frente a los 7,5 millones del órgano emeritense. Además, Cs seguirá impulsando la implantación del proyecto Mecenas para conseguir financiación externa.



Preciados entiende que el consorcio emeritense está más consolidado en el tiempo pero ha considerado que el órgano cacereño necesita "más presupuesto, más personal y más recursos" para equipararse en el tiempo al de Mérida porque "es un modelo muy positivo que está haciendo muy buen trabajo y hay que llegar al mismo desarrollo", ha dicho la concejala cacereña.



"En el compromiso con nuestros mayores, solicitamos la dotación de nuevas plazas a usuarios dependientes del Centro Residencial de Cáceres, ya que la demanda en Cáceres está sin cubrir con un total de 200.000 euros", ha explicado Preciados en rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la diputada regional, Encarna Andrada.



También se proponen 300.000 euros para ampliar y mejorar los equipamientos de los centros residenciales y centros de día y otros 200.000 para complementar la atención de la renta básica de la ciudad.



En las enmiendas a los PGEx, para la capital cacereña se incluyen también 150.000 euros para la construcción del Polideportivo en Cáceres el Viejo, y otros 500.000 para poner en marcha el programa 'Innova' y "acabar con la imagen de Cáceres como la capital más envejecida y con mayor desempleo juvenil", ha dicho Preciados.



PUNTOS DE TURISMO Y MUSEO MUNICIPAL



En materia de turismo, Cs quiere que se creen dos puntos informativos que reciban a los turistas que escojan como destino la capital y por ello solicita que se incluyen en los PGEx unos 45.000 euros. Preciados no ha entrado a valorar la ubicación de estos dos nuevos centros de información turística no su metodología de trabajo pero considera que una ciudad como Cáceres que apuesta por el turismo debe contar con más recursos además de la Oficina de Turismo.



Se trata de un servicio "complementario" que reforzaría el trabajo de las Oficinas de Turismo y Cs considera que se daría un mejor servicio a los turistas.



Para dar también una mejor imagen a los turistas, Cs quiere que se ponga en funcionamiento un plan de rehabilitación de viviendas, locales y fachadas del centro de la ciudad, una moción que se aprobó por unanimidad del Pleno municipal cacereño pero que no se ha implementado "todavía", ha dicho la edil de Cs, que quiere que el Gobierno regional también se implique en esta medida con 50.000 euros para este plan.



Asimismo, Cs ha pedido que se incluya en las cuentas regionales una partida de 20.000 euros para la redacción del proyecto museológico y museográfico y que "la apertura del Museo Municipal de Cáceres esté más cerca y pueda ser una realidad en un futuro no muy lejano".