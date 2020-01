Licerán: Restauración de la mina como zona de ocio es "un lavado de cara" de la empresa

Ep.

El portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha insistido en que el anuncio que ha realizado la empresa Infinity Lithium sobre la restauración de la mina de litio en una zona de ocio, una vez acabada la extracción del mineral, es "un lavado de cara", y ha insistido en que el Gobierno cacereño sigue rechazando el proyecto.

"No nos estamos planteando en ningún momento el cambio de postura al respecto", ha insistido el portavoz, que añade que en Extremadura ya hay ejemplos sobre los efectos de la actividad extractiva, como la cantera de Olleta o Aguablanca, en los que no se cumplió el plan de restauración o en los que la empresa se declaró en quiebra y no acabó "estas restauraciones tan prodigiosas".

En este sentido, ha recordado que el plan de restauración que ha presentado la empresa no recoge los proyectos que ha difundido la empresa "de repente" a través de algunas fotos de otros países, como la conversión en un auditorio o en un balsa de agua apta para el baño, para lo que invertiría unos 16 millones de euros.

"Lo que sí recoge el plan de restauración textualmente es el tapado de la trinchera abierta con la misma tierra extraída y sin reponer las especies. Eso es lo oficial y no lo que la empresa quiere hacer para lavar la cara al proyecto", ha insistido el portavoz, que ha recalcado que el proyecto "no tiene cabida" en la ciudad.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, Licerán ha recalcado que el equipo de Gobierno sigue creyendo que "es un proyecto nocivo para la ciudad", por lo que sigue rechazando el proyecto de la mina en el paraje de Valdeflores.