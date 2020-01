Gobierno de Cáceres busca acuerdo con Cs para aprobar Presupuestos 2020 este mes de enero

Ep.

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres espera celebrar este mes de enero un Pleno extraordinario para aprobar de forma inicial los Presupuestos Generales de 2020, y confía en obtener el apoyo de los tres concejales de Unidas Podemos (UP), y de los ediles de Ciudadanos (Cs) con los que se está negociando "algún tipo de acuerdo".

Con ello el PSOE obtendría la mayoría para sacar adelante las cuentas, ya que no es suficiente el apoyo de la formación morada, con la que suman doce votos, uno menos de la mayoría absoluta.

"Las negociaciones están muy avanzadas", ha confirmado el portavoz municipal, Andrés Licerán, respecto a UP, al tiempo que ha recordado que el "acuerdo político" con la formación liderada por Pablo Iglesias busca "dar estabilidad" a la legislatura y solo faltan "flecos" para cerrarlo.

Respecto a Ciudadanos (Cs), ha señalado que "hay buena predisposición" a la espera de valorar las propuestas realizadas por la formación naranja, algunas de las cuales "no encajan" en el modelo de ciudad del PSOE, según ha reconocido.

"Pero es posible que en esta nueva determinación que tiene el grupo municipal, después de sus diferencias, podamos llegar a algún tipo de acuerdo con ellos", ha dicho Licerán este jueves en declaraciones a los medios tras la celebración de un Pleno extraordinario para aprobar un asunto relacionado con la empresa del alumbrado público.

Según ha indicado el portavoz, ni con el PP ni con los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz se ha podido llegar a acuerdos porque "no han hecho ni una sola propuesta para la ciudad", ha dicho.

El PP quiere una bajada de impuestos y "no hay ni una sola aportación más", y los otros dos concejales que abandonaros Cs "dicen que no les ha dado tiempo a participar en el proceso y no hay ninguna aportación", ha indicado Licerán.

Por su parte, el otro concejal no adscrito Teófilo Amores ha trasladado al Gobierno municipal que esperaba la aportación del PP para "valorar" el modelo de ciudad de los 'populares', y ha resaltado que cuando lleguen esas propuestas "tomará la decisión".

Así las cosas, el PSOE "ya" ha recogido dentro del borrador de Presupuestos para 2020 y del Consorcio Ciudad Histórica "algunas" de las aportaciones que ha hecho el exconcejal de Vox, "muchas" de las cuales no son económicas sino sobre el funcionamiento del ayuntamiento o sobre proyectos generales en los que ya se está trabajando.

A este respecto, Teófilo Amores ha indicado que "es muy importante que Cáceres tenga un presupuesto para que el ayuntamiento tenga las manos libres a la hora de actuar", pero no ha decidido todavía si apoyará o no a los socialistas.

"Me gustaría conocer propuestas concretas del PP para enriquecer el presupuesto y estoy deseando conocerlas para plantear qué apoyo, porque ya advertí al Gobierno que mi voto no lo tiene seguro a los presupuestos que han presentado, porque si hay alternativas mejores siempre he dicho que mi voto iba a estar a lo que fuera mejor para la ciudad desde mi punto de vista", ha subrayado el exconcejal de Vox.

Desde las filas de UP, su portavoz Consuelo López ha insistido en que "todavía" se están negociando los presupuestos pero hay "buena sintonía", aunque queda por perfilar "algún tema concreto" sobre todo en lo relacionado a asuntos sociales.

A la pregunta de si en el Ayuntamiento de Cáceres se podría reeditar a corto o medio plazo el pacto nacional PSOE-Unidas Podemos con un gobierno bicolor, López ha contestado: "No nos lo hemos planteado en ninguno de los dos partidos y si alguno lo tiene que plantear sería el equipo de Gobierno y no nos han propuesto nada", ha concluido.

PLAZOS Y TRÁMITES

En cuanto a los plazos a seguir, el portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, ha confirmado que la pretensión del PSOE es convocar ese pleno para la última semana de enero pero antes, el documento tiene que pasar por los consejos rectores de los organismos autónomos (IMAS, IMJ, IMD y la Universidad Popular), y la Comisión de Economía.

También debe analizarse en el Consejo de Participación (que está previsto celebrar el día 14) para aprobar las propuestas de inversión a través de los presupuestos participativos, y hay que celebrar una Mesa de Negociación para abordar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para incorporarla al borrador.

Todo este procedimiento tiene sus plazos legales y depende también de los informes técnicos que se han solicitado, por ejemplo, para evaluar la viabilidad de los proyectos de los presupuestos participativos planteados por los vecinos.

"Iremos convocando cada órgano para poder acabar en un Pleno extraordinario que apruebe los presupuestos y nuestra pretensión es que todo encaje dentro del mes de enero, pero hay cosas que no dependen solo de nosotros sino también de los procesos administrativos y de los plazos legales", ha concluido Licerán.