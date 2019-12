Alcántara y Díaz piden que Ayuntamiento Cáceres presente ya borrador del Plan Inclusión

Ep

Los concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Cáceres Francisco Alcántara y Mar Díaz han pedido al equipo de Gobierno, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Discapacidad, que "aún no ha presentado" el borrador del Plan de Inclusión.

La idea es que el texto se presente ya para revisarlo "entre todos" los concejales y "hacer nuevas propuestas si fuese necesario", han señalado ambos.

Asimismo, los ediles han reclamado que no se demore la convocatoria de la Mesa del Transporte para reestructurar el transporte urbano, ya que hay personas con movilidad que "están sufriendo las consecuencias de la saturación de algunas líneas" como la 3 o la supresión de otras como Aguas Vivas, Plaza de Italia, etc.

Debido a las obras que se han llevado a cabo en la ciudad en los últimos tiempos, "también hay que reubicar los aparcamientos de las personas con discapacidad" y "concienciar a los cacereños de que estas plazas reservadas no sean ocupadas, y que la Policía intervenga sancionando", han señalado Alcántara y Díaz.

Otra de las dificultades para este colectivo viene dada por las paradas de autobuses accesible que, según han señalado, "hay pocas pero cada día son más necesarias para que puedan desplazarse por toda la ciudad".

La ausencia de ascensores en muchos bloques también supone una gran dificultad para muchas personas, y la ordenanza de ascensores exteriores en fachadas tampoco está elaborada o, al menos, no la han presentado a los grupos. "No sabemos nada, ni si la están elaborando o en que fase está. Al no tenerlo regulado, hay personas con movilidad reducida que no pueden ni salir de su casa", han recalcado.

"Todas estas situaciones, y muchas más, impiden a este colectivo desarrollar su vida diaria y tener acceso a los servicios de la ciudad, de ahí la necesidad de contar con este plan. Por ello pedimos al equipo de Gobierno que no lo deje en el olvido, porque es muy necesario", han concluido los ediles.