Ediles no adscritos Ayuntamiento de Cáceres no tendrán representación en consejos rectores

Los tres concejales no adscritos del Ayuntamiento de Cáceres (Teófilo Amores, Francisco Alcántara y Mar Díaz) no tendrán representación en los consejos rectores de los organismos autónomos, ni en la mesa de negociación ni en los consorcios, de manera que estos solo estarán compuestos por dos concejales del PSOE, otros dos del PP, uno de Ciudadanos y un edil de Unidas-Podemos.

Así, los consejos rectores el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), el Instituto Municipal de Deportes (IMD), el Instituto Municipal de la Juventud (IMJ), la Universidad Popular (UP), la Mesa General de Negociación y el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica estarán compuestos por seis miembros repartidos entre los representantes de los cuatro grupos municipales, lo que supondrá la exclusión del 12% de la representación del Pleno municipal, según ha indicado Amores en su intervención.

Por el contrario, los tres concejales no adscritos tendrán representación en todas las comisiones informativas, que pasarán de las siete actuales, compuestas por 9 miembros, a las cuatro comisiones de 17 miembros que habrá a partir de ahora.

Estarían formadas por 6 concejales del PSOE, cuatro del PP, dos de Ciudadanos (Cs), dos de Unidas Podemos y los tres concejales no adscritos, que tendrían que asistir a todas las comisiones.

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este martes, en un Pleno extraordinario, esta nueva organización, de manera que la moción de la Alcaldía relativa a los consejos rectores y la Mesa de Negociación ha salido adelante con los 21 votos a favor de PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos, y el voto en contra de los tres concejales no adscritos, mientras que la relativa a las comisiones informativas sí ha contado con el respaldo de los tres no adscritos y ha conseguido 15 votos a favor (PSOE y Unidas Podemos), y la abstención del PP y Ciudadanos.

El portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, ha defendido que la propuesta es "la única posible" dada la nueva representación y es un "reflejo fiable de la proporcionalidad del Pleno" que mantiene el coste económico actual.

Licerán ha indicado que "lo único que queda" ante esta nueva realidad es ampliar las comisiones y el Gobierno "no está dispuesto" a que repercuta en las arcas municipales y por eso se reduce el número de comisiones, y la que se reunirán una vez al mes.

"Esto es un cambio de filosofía, ahora tenemos que ser más eficientes y tener una mejor planificación", ha señalado.

El portavoz del PP, Rafael Mateos, ha achacado el problema surgido a los tres concejales "tránsfugas" que se "han quedado con las actas de sus partidos políticos" y a la "lentitud" del equipo de Gobierno en enfrentarse a la nueva situación.

Así, ha señalado que ha echado en falta la "voluntad política" de un acuerdo por parte del Ejecutivo local con los partidos políticos con representación.

"No es una cuestión de apoyos políticos, sino del cumplimiento de la normativa". Mateos ha insistido en que el PP estaba dispuesto a acordar comisiones de ocho miembros, ya que las comisiones de 17 miembros "no" representan el principio de las mayorías en la corporación y, según ha explicado, se puede dar la circunstancia de que dictámenes que se aprueben de forma favorable en las comisiones luego se rechacen en el Pleno.

Por ello ha pedido que se modificara la propuesta y se plantearan comisiones de ocho miembros.

La concejala de Unidas Podemos, Consuelo López, también ha manifestado su malestar por no haber llegado a un mayor consenso en este asunto y ha acusado a algunos grupos políticos de "entorpecer" el acuerdo y provocar que se llegue a esta nueva estructura que "no es la mejor para el funcionamiento".

Desde Ciudadanos (Cs), la portavoz Raquel Preciados, ha recordado que esta situación viene provocada por el "transfugismo político" y que la nueva organización de las comisiones supondrá un coste de 8.000 euros al mes y la reducción a cuatro provocará una "desorganización" en los contenidos técnicos.

"Sobrecoste, ineficiencia y desproporción" son los adjetivos que ha usado Preciados en su intervención, que ha acusado a los tres concejales no adscritos del "caos" organizativo en el consistorio cacereño.

Francisco Alcántara ha recordado, en su primera intervención tras dejar de ser portavoz de Ciudadanos, que la condición de concejal no adscrito se obtiene por el abandono del grupo municipal al que se pertenecía, y ha criticado que la actual normativa genera una inseguridad jurídica por la falta de concreción en varias sentencias del Tribunal Constitucional, en las que se interpreta de manera clara que los ediles elegidos son de los ciudadanos y no de los partidos, por lo que no pueden ver coartada su derecho a la representación.

Por ello, Alcántara y Díaz consideran que se vulnera el principio de igualdad al excluir a los concejales no adscritos de los consejos rectores de los organismos autónomos y en las mesas sectoriales, por lo que Alcántara considera que sí se coarta el derecho a representación de estos ediles que "solo quieren ser útiles para los que le votaron y también a los que no".

Teófilo Amores, por su parte, ha criticado la poca funcionalidad de los órganos decisivos del consistorio porque se acude a ellos con el voto ya decidido y no sirve para debatir, al tiempo que ha reprochado la "carencia de voluntad de conciliar de los partidos políticos", a los que acusa de no haberse sentado a hablar sobre la nueva situación del Consistorio.

"Las comisiones de diecisiete miembros son absurdas y supondrán un esfuerzo importante para los grupos políticos", ha concluido.

RECESO DE DIEZ MINUTOS

A la hora del comienzo del Pleno el alcalde ha propuesto un receso de media hora para debatir la posibilidad de alcanzar un acuerdo y configurar comisiones informativas de ocho concejales y mantener el número de siete, que era una propuesta que estaba encima de la mesa pero que no ha fraguado.

La interrupción no ha durado ni diez minutos y la sesión se ha reanudado en el punto en el que estaba con el organigrama que ha propuesto el Gobierno municipal, y que ha defendido el alcalde, Luis Salaya, como la única fórmula para garantizar la proporcionalidad del Pleno.

Así, las nuevas comisiones serán las de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Transparencia; Empleo, Recursos Humanos, Régimen Interior, Policía Local y Seguridad Vial; la de Desarrollo Urbano, que tendría las competencias de Urbanismo, Patrimonio, Contratación, Fomento, Infraestructuras, Servicios Públicos, Medio Ambiente, Accesibilidad y Sostenibilidad.

La cuarta comisión se denominará de Acción Comunitaria, y en ella se incluirían Cultura, Deporte, Festejos, Participación Ciudadana, Barrios, Educación, Infancia, Inclusión, Igualdad LGTBI, Juventud, Mujer, Turismo, Comercio, Empresas, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Mercados.

El Pleno ha revocado también el acuerdo sobre la determinación de la dedicación parcial de la nueva portavoz de Ciudadanos, Raquel Preciados, que ha renunciado a la media liberación que se destina a los portavoces de los grupos políticos.

Este punto ha sido aprobado con 14 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, y diez abstenciones del resto de concejales (PP y los tres no adscritos).