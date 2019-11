El Ayuntamiento de Cáceres presenta una alegación al proyecto de mina de litio

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha registrado una alegación "con criterios técnicos objetivos" al proyecto de mina de litio del paraje de Valdeflores en la Montaña cacereña, cuyo proyecto de investigación y plan de restauración ha sido sometido de nuevo a información pública.



La alegación del consistorio cacereño contiene tres puntos relativos a la afección del proyecto, al uso extractivo en este paraje y al propio plan de restauración, por lo que se recomienda que la Junta de Extremadura no conceda el permiso de investigación para este proyecto minero.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha explicado este viernes en rueda de prensa que el consistorio ha alegado "por primera vez" contra este proyecto minero porque "se aprecia una evidente falta de rigurosidad en cuanto a que no coincide el número de sondeos que reflejan en una de las tablas y las que se publican en el plano".



"Nosotros esperamos que se cumplan los procesos administrativos con todas las garantías y actuamos con criterios técnicos objetivos y la recomendación de este ayuntamiento es que no se permita el permiso de investigación", ha señalado el regidor cacereño.



Respecto a las afecciones, Salaya ha explicado que existen varias edificaciones en la zona y que el proyecto afecta a varios caminos públicos como el de la Casa del Portanchito, el de la umbría alta del Portanchito, la umbría de Valdeflores y el camino de Valdeflores de Arriba.



En lo relativo a la prohibición de uso extractivo que establece el ordenamiento urbanístico municipal, el ayuntamiento alega que el ámbito de proyecto de investigación afecta a varias categorías de suelo.



Concretamente, la de suelo No Urbanizable Masas Arbóreas y Terrenos Forestales y la de Suelo No Urbanizable, Protección Montaña, Cerros y Sierras. "No se permiten las actividades extractivas desde el punto de vista urbanístico", ha incidido el regidor.



Salaya ha recordado que el proyecto de investigación objeto de las alegaciones cuenta, además, con un expediente de disciplina que se incoó en 2018 debido a que la ejecución de obras llevadas a cabo excedieron los permisos de licencia concedidos en 2017. "Por lo tanto, y como ya sabemos, el proyecto presentado no es viable tampoco desde el punto de vista urbanístico", ha recalcado.



Sobre el punto del plan de restauración, el ayuntamiento cacereño ha señalado que los residuos generados por los sondeos no han sido considerados en el plan de restauración como residuos mineros.



"Esta cuestión es importante porque desde el Ayuntamiento consideramos que desde el inicio de los sondeos y las calicatas se está desarrollando una actividad exclusivamente minera y por tanto volvemos a insistir en que no es compatible con la calificación urbanística del suelo en el que se pretende su desarrollo", recoge la alegación.



Asimismo, se argumenta que el espacio en el que se quiere llevar a cabo el proyecto minero es un área de bosque mediterráneo con importantes pendientes y gran cantidad de vegetación formada por matorral denso constituido por especies arbustivas y árboles de pequeño porte fundamentalmente alcornoques de corta edad.



Pues bien, el plan de restauración "solo contempla el tapado de la trinchera abierta con la misma tierra extraída, sin reponer las especies". Por tanto, la ejecución de las calicatas o trincheras junto con el emplazamiento de la maquinaria y medios auxiliares que conlleva este trabajo supone la deforestación integral de un espacio de varios metros a lo largo de la trinchera, según recoge el texto de la alegación, que considera que el resultado de la actuaciones tras la restauración "sería un espacio sin vegetación de varios metros de anchura".



En este sentido, el ayuntamiento cacereño recuerda que, en el expediente disciplinario que se abrió por no solicitar licencia para el proyecto de investigación, se pudieron comprobar entre otras cuestiones que las plataformas para la ejecución de los sondeos del plan de restauración es el mismo (unos 60 metros), cuando la realidad fue que en todos los casos fueron plataformas de unos 200 metros.



"Por tanto se puede considerar que las medidas propuestas para la restauración son claramente insuficientes y no contemplan una protección ajustada a la realidad de la vegetación existente en la zona de intervención", concluye la alegación presentada por el ayuntamiento.