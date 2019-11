La Diputación de Cáceres aprueba, con los votos de PSOE y Cs, los Presupuestos para 2020

Ep.



El Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos, y el voto en contra del PP, los Presupuestos de la institución provincial para 2020, que ascienden a 137,46 millones de euros, a los que hay que sumar otros 7 millones del presupuesto del Organismo Autónomo de Recaudación (OARGT) y de los consorcios, lo que supone un montante de 144,4 millones y un crecimiento del 4,86 por ciento respecto a 2019.



La cuentas provinciales incluyen un nuevo Plan Activa que suma 27 millones de euros y el Área de Infraestructuras gestionará 12,5 millones de euros, que van "directamente" a inversiones en los municipios de la provincia. De esa cantidad, algo más de 7,5 millones serán gestionados como inversiones realizadas directamente por la institución provincial a través de proyectos y obras propias, según ha explicado el portavoz del Gobierno provincial, Álvaro Sánchez Cotrina.



Como novedad, en el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, dotada en su totalidad con 28,7 millones de euros, se incluirán una ayudas a la natalidad en municipios menores de 1.000 habitantes, con un presupuesto de 250.000 euros que están vinculadas al fomento del comercio local, de manera que los beneficiarios deberán gastar la ayuda en los negocios de sus propios municipios.



El nuevo presupuesto recoge un aumento del 3,66% en el Área de Cultura, que llega a los 13,7 millones de euros, y un presupuesto de 14 millones de euros para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei), que pasa a depender del Área de Personal, en lugar de la de Hacienda. Para la reforma del complejo cultural San Francisco de Cáceres se destinan 290.000 euros, para remodelar el aparcamiento y se arreglar patologías en muros del Auditorio principal.



La puesta en marcha del Consorcio Medioambiental de Aguas (MasMedio), con un presupuesto de 1,3 millones, con el objetivo de dotar a los municipios de depuradoras de aguas, y la conclusión de las obras de la Hospedería de la Serrana en Piornal y de la apertura de la Casa Pereros en Cáceres como residencia de estudiantes para el curso 2020/2021, son otros de los objetivos para el próximo año.



Unas cuentas "ambiciosas", ha dicho Sánchez Cotrina, que "darán respuesta" a la ciudadanía de la provincia y a los problemas del reto demográfico y el empleo para que "las familias puedan crear un proyecto de vida en los núcleos rurales", ha indicado el portavoz, que ha destacado también la "preocupación" por la crisis climática, por lo que el cuidado del medioambiente será también un punto "clave" el año próximo.



APOYO CONDICIONADO DE CIUDADANOS



Por su parte, el diputado de Ciudadanos (Cs), Antonio Bohigas, ha votado a favor de los presupuestos de Diputación con la condición de que se cree una Escuela de Agroturismo en la Finca Haza de la Concepción de Malpartida de Plasencia. Aunque su voto no es decisivo debido a la mayoría del PSOE, la formación naranja ha apoyado las cuentas provinciales, como ya lo hizo el año pasado, para aportar algún proyecto a la provincia y "no entrar en la espiral de ser intrascendentes", ha dicho.



Así, Bohigas ha explicado que su voto está "condicionado" al cumplimiento de tres puntos. Dos de ellos vienen de la legislatura pasada como son la creación de dos campos de fútbol en el Complejo Deportivo de El Cuartillo, incluido en los presupuestos de 2019, y la Mesa del Toro de Lidia, que se hará a través del programa Diputación Desarrolla, pero, ha puntualizado, la condición "sine qua non" será la creación de una Escuela Provincial de Agroturismo como centro de formación.



A pesar de su apoyo, el portavoz de la formación naranja en la diputación cacereña ha indicado que los presupuestos "son muy mejorables", ya que "no van a ayudar a solucionar" los dos problemas "más evidentes" que tiene la provincia, que son el empleo y la despoblación.



"Vemos que hay menos inversión y más dinero para la Administración. Hay que hacer un cambio radical, creemos que hay que confiar en los funcionarios de la casa en su lealtad, saber hacer y buena fe para no engordar la Administración", ha señalado, al tiempo que ha criticado que no se haya presupuestado el Plan de Carreteras.



MÁS GASTO Y MENOS INVERSIÓN



Por su parte, los ocho diputados del PP han votado en contra de los Presupuestos porque consideran una "mala noticia" que las cuentas provinciales "perjudiquen el desarrollo de la provincia", ya que uno de cada dos euros va destinado al funcionamiento de la propia diputación y el 30% de las inversiones "han sido recortadas", por lo que suponen más gasto y menos inversión.



Así lo ha indicado el portavoz de los 'populares', José Ángel Sánchez Juliá, quien ha dicho que "con este escenario", el PP "no puede apoyar unas cuentas que deben darse la vuelta como un calcetín". "Creemos que la diputación provincial debe ejercer su labor inversora que está abandonando", ha subrayado.



Sánchez Juliá ha calificado de "muy grave" el recorte en las inversiones porque "se acaban los fondos para seguir invirtiendo en los municipios" y porque, según los datos de ejecución presupuestaria "incluso cuando se incorporan los remanentes de tesorería", solo se ha ejecutado un 30%.



"Si sumamos la no ejecución de los presupuestos con este recorte es recorte sobre recorte y, al final, los que lo van a pagar son los municipios de la provincia y los vecinos", ha señalado, el portavoz que también ha criticado el aumento de la aportación municipal en el Plan Activa, lo que "estrangulará más" las arcas de los pueblos.



Cabe recordar que el concejal no adscrito, Alfredo Aguilera, no ha asistido a la sesión plenaria, como viene siendo habitual en los últimos plenos de la institución provincial.