Cs: A tránsfugas, si se hubieran presentado sólos no les hubiera votado ni la familia

En alusión a Francisco Alcántara y Mar Díaz, Polo reclaman que devuelvan sus actas, toda vez que éstas pertenecen a la formación y "si se hubieran presentado solos no les hubiera votado probablemente ni la familia".

"Que sean conscientes de que a quien votaron los cacereños en este caso es a Ciudadanos y a Ciudadanos pertenece el acta", ha espetado a los "tránsfugas" Polo.

Sobre la hipótesis de que Francisco Alcántara pretende integrarse en el PSOE, ha dicho que "afortunadamente" él no está "en la cabeza" de éste, y ha insistido en todo caso que "lo que tiene que hacer (Alcántara) es devolver el acta, que no es suyo, es de Ciudadanos".

Respecto a la situación de Cs en el Ayuntamiento de Cáceres, el presidente de la formación en Extremadura ha resaltado también la figura de la actual portavoz municipal del partido en dicho consistorio, Raquel Preciado, de quien ha subrayado que "es puro ADN Ciudadanos".

"En Cáceres, tenemos la suerte de tener una portavoz, que es Raquel Preciado que es puro ADN Ciudadanos... Una profesional del patrimonio va a encarnar el liderazgo de Ciudadanos en este ayuntamiento", ha sentenciado Polo.

También, ha dicho que en su partido están "muy confiados en que Raquel conseguirá posicionar a Ciudadanos en el centro y en el protagonismo político, que es lo que no teníamos que haber perdido nunca el protagonismo político en este ayuntamiento".

En este sentido, ha recalcado que "Ciudadanos sigue siendo decisivo para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Cáceres" y que "Ciudadanos va a ser decisivo en la aprobación de medidas que ayuden a los cacereños a tener una mejor ciudad", algo en lo que es en lo que va a "trabajar" la formación, y ha añadido que "más allá de eso es entrar en un juego en el que algunos han usurpado las actas de un grupo municipal".

"Volvemos a exigir que las devuelvan (las actas) porque los ciudadanos y los cacereños confiaron en Ciudadanos, no confiaron en esos tránsfugas que hoy por hoy se aprovechan del cargo para mantenerse en el sillón", ha declarado Cayetano Polo.

ESTABILIDAD EN LAS INSTITUCIONES

Respecto a si va a afectar la situación de Cs en la gobernabilidad del consistorio de la capital cacereña, Polo ha recordado que su partido se abstuvo en la investidura del socialista Luis Salaya como alcalde.

Asimismo, ha incidido en que su formación hará "lo que mejor" sabe "hacer", que "es trabajar para llevar medidas al ayuntamiento, poner nuestras condiciones encima de la mesa que vayan a mejorar la vida de nuestros vecinos" y "a partir de ahí trabajar por la estabilidad de la institución".

"Estamos en la institución para darle estabilidad a las instituciones. Somos el centro político, así hemos sido durante los últimos cinco años en las instituciones en las que hemos estado y así vamos a seguir siendo", ha subrayado y, "Ciudadanos huye de hacer un circo de las instituciones".

"Queremos trasladar esa seriedad y esa estabilidad, y mientras Ciudadanos esté en las instituciones las instituciones tendrán una oposición constructiva, fuerte, exigente, pero que dará estabilidad siempre a los ayuntamientos y a los parlamentos en los que estamos", ha declarado.

SITUACIÓN DE ALCÁNTARA

Asimismo, preguntado sobre si Francisco Alcántara ha abandonado Ciudadanos para marcharse al PSOE, Cayetano Polo ha indicado que eso debería ser preguntado al propio Alcántara.

