PP: Presupuestos de Diputación Cáceres son más gasto en administración y menos inversión

El PP en la Diputación de Cáceres no apoyará los Presupuestos que ha presentado el equipo de Gobierno para 2020 porque es la "antítesis del modelo de desarrollo" que defienden los 'populares' pues, aumentan los gastos "superfluos" y suponen "más administración", "más despilfarro" y "menos inversión", por lo que están diseñado para "engordar" la administración "en lugar de mirar por el desarrollo de la provincia".



"Son las viejas recetas socialistas que no ponen coto a los problemas que tiene la provincia porque no necesita más administración, sino más pueblo", ha dicho el portavoz del PP en la institución provincial, José Ángel Sánchez Julián.

Además, ha añadido que "este presupuesto no se arregla con parches", por lo que no dará su apoyo al documento que se aprobará con la mayoría del PSOE en un Pleno Extraordinario este miércoles, día 27.



Sánchez Juliá ha indicado que las cuentas presentadas por la diputación cacereña para 2020, que ascienden a 137,46 millones de euros y crecen un 4,86 por ciento respecto a los 131 millones de 2019, han disparado "sin mesura" el gasto de personal y el gasto corriente que suponen el 50% del presupuesto total, lo que quiere decir, que "de cada dos euros, uno se lo come la administración y el otro se invierte en la provincia", ha señalado.



Así, ha comparado las cuentas de 2020 con las que presentó el PP en 2015 cuando gobernaba la institución con un 38% para el capítulo 1, que se ha incrementado de 35 millones de euros a 48 millones, y los gastos corrientes, que han pasado de 9 millones en 2015 hasta los 20 millones consignados en 2020.



En cuanto a las inversiones reales, se ha pasado de los 37 millones a los 28 millones lo que de muestra, según ha recalcado Sánchez Juliá, que el modelo del PP "gastaba menos en la administración e invertía más en la provincia", mientras que "ahora se ha dado la vuelta a la tortilla y se invierte más en la administración mientras se recortan inversiones".



"Si el presupuesto de 2019 no nos gustaba, éste es peor porque es más administración y menos provincia, ya que no se buscan palancas de desarrollo, sino que se engorda la administración", ha insistido el portavoz 'popular'.

También, ha incidido en que la partida de personal con respecto a 2019 se incrementa un 14% y la de gasto corriente un 37%, pero las inversiones reales, "las que generan riqueza", ha dicho, se recortan en un 30%.



Sánchez Juliá ha mostrado su "preocupación" por que el presupuesto provincial está hecho "sin los datos oficiales" respecto al capítulo de ingresos, que se consigna "muy por encima de lo que puede llegar a ingresar", ha dicho.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tampoco está cuantificada y se presenta "sin apoyo de los sindicatos", ha dicho el portavoz, que ha planteado que esta circunstancia puede llevar a un mayor incremento de la partida de personal.



SIN PLAN DE CARRETERAS



En la rueda de prensa, ha calificado como "algo insólito" el hecho de que el presupuesto no cuente con el Plan de Carreteras, porque se deja a una futura incorporación de remanentes de tesorería.

"Es un hecho gravísimo porque la política de inversiones ha quedado excluida y queda sujeta a lo que sobre de años anteriores y está sin cuantificar ni planificar", ha apuntado Sánchez Juliá.

Junto con ello, ha añadido que esto "pone de manifiesto la falta de orden y planificación en un gobierno que está descabezado".



Respecto al Plan Activa, el PP cree que "estrangula" a los ayuntamientos porque aumenta la aportación de los municipios, lo que supondrá una merma de las arcas municipales.

Y, el Plan Emplea queda "eliminado" por lo que se eliminan 535 contrataciones en la provincia y se "ponen en riesgo" los servicios municipales que estaban desempeñando estos trabajadores.



Así, ha recordado que este Plan Emplea, que consignó 6 millones de euros en 2019, es "justo" la cantidad que ha aumentado el Presupuesto de la Diputación que ahora ha destinado eses dinero a "engordar" la administración, ha insistido.



Respecto a otras partidas, el portavoz 'popular' ha criticado que crece la dedicada a estudios y trabajos técnicos, con 2,2 millones de euros presupuestados, y aumenta un 232% lo consignado para reuniones, conferencias y cursos, al igual que en publicidad y propaganda, que crece un 300% y supera los 500.000 euros, mientras que las subvenciones de Presidencia han pasado de los 600.000 euros al millón.



EL CAJERO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA



"La Diputación Provincial se sigue convirtiendo en el cajero automático de la Junta de Extremadura", ha espetado el portavoz del PP en alusión a los 8 millones de euros que se destinan a políticas regionales, como el Plan de Empleo Social, por lo que ha mostrado su preocupación por la falta de políticas activas de empleo desde la institución provincial, ya que lo destinado a planes de formación o fomento del empleo y emprendimiento no llega a dos millones.



Por todo ello, el PP no va a apoyar las cuentas presentadas por el Gobierno del PSOE, del qe ha dicho que "no ha aprendido nada de la crisis económica", ya que en lugar de fortalecer las inversiones y fomentar el empleo de calidad y el emprendimiento privado, "vuelve a caer en los errores del pasado generando más empleo público que no se podrá mantener si llega otra crisis".



Sánchez Juliá ha criticado también la "falta de diálogo" y "lealtad institucional" del Gobierno provincial porque "en ningún momento" se ha dirigido al PP para hablar de las cuentas, y porque los 'populares' se han tenido conocimiento de ellas, después de presentarse a los medios de comunicación.