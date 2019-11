Vergeles reconoce que "no hay prisas" para trasladar el PAC de Cáceres

Ep.



El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José María Vergeles, ha reconocido que "no tiene ninguna prisa" en trasladar el Punto de Atención Continuada (PAC) que presta servicios en el antiguo Hospital Nuestra Señora de la Montaña, y que puede permanecer en ese espacio aunque el inmueble se entregue a la Diputación Provincial, algo previsto para antes de final de año.



Así, ha indicado que, al igual que pasó con el traslado del hospital provincial de Badajoz al Perpetuo Socorro, podrían quedar servicios en las dependencias del hospital antiguo como pasó en la capital pacense con la unidad medicalizada de emergencias, que estuvo "años" allí "y no pasó nada".



"Ese servicio tiene que estar puesto a disposición de la ciudadanía que lo necesite y estamos estudiando edificios concretos para su traslado, pero hasta que no tengamos una ubicación adecuada el PAC va a seguir funcionando donde está, independientemente que el resto del edificio se le entregue a la diputación", ha señalado.



Una vez que ya se han trasladado todos los servicios asistenciales excepto el PAC, ahora toca sacar todo el mobiliario y hacer una limpieza integral antes de entregar el edificio a su propietario, que es la diputación provincial.



"Ahora lo que toca es cerrar la parte del PAC en conexión con el resto del edificio y, a partir de ahí, devolver el resto del edificio a la diputación, salvo el PAC que seguirá funcionando allí", ha señalado en declaraciones a los medios en el transcurso de una visita que ha realizado el consejero al Hospital Universitario de Cáceres, donde se han puesto en marcha nuevos servicios.