Francisco Alcántara abandona Cs y pasa al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento Cáceres

Ep.



El hasta ahora concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Francisco Alcántara, ha anunciado que abandona la formación política por lo que pasará a formar parte del grupo municipal de no adscritos, junto al exconcejal de Vox, Teófilo Amores, que también salió de Vox hace unas semanas. Ambos pasarán a formar el grupo mixto en el consistorio cacereño.



Alcántara, que ha sido cesado de su cargo este lunes como portavoz municipal tras la apertura de un expediente disciplinario por parte de su partido por las críticas a la formación tras los resultados del 10N, ha indicado en declaraciones a Europa Press TV que abandona Cs porque se ha enterado "esta mañana" por los medios de comunicación de este cese, aunque mantiene su acta de concejal.



"Lo primero que hay que cuestionar son las maneras porque no ha habido ni una reunión ni una comunicación oficial" por lo que ha decidido salir de Cs porque, según ha dicho, "no le compensa seguir batallando" por la regeneración que pedía para la formación y que, ahora, "ve complicada".



Alcántara tenía previsto presentar alegaciones al expediente que se le ha abierto y que podría derivar en la expulsión del partido, pero ha decidido salir de Cs antes los acontecimientos y la decisión de su cese como portavoz municipal.



"Yo creo que he dicho verdades que mucha gente comparte, pero me ha tocado a mi dar la cara y en este momento que me han cesado, creo que, por coherencia, debo dar un paso al lado y lo que he hecho es tomar la decisión de abandonar Ciudadanos por mi parte", ha señalado.



Además, ha decidido mantener su acta de concejal por "coherencia" a lo que ha sido su labor en estos meses como edil porque, según ha recalcado, "en ningún momento" ha sido "desleal" al programa municipal de Cs ni a las personas que le votaron, y eso le hace pensar que tiene que seguir trabajando desde su "independencia".



"ME PAGUÉ MI PROPIA CAMPAÑA"



"Yo no necesito ningún cargo para poder vivir y eso me da una independencia que duele", ha dicho el ya concejal no adscrito, respecto a sus críticas al partido, de las que ha vuelto a insistir que "deberían aprovecharse para hacer cambios" y, sin embargo, "le invitan a que se vaya". "Incluso tuve que pagarme mi propia campaña municipal de Ciudadanos en Cáceres", ha dicho, ya que asumió el 90% del coste.



En las declaraciones a Europa Press, ha señalado que "el poco dinero que había para la campaña", se utilizó para la "imagen" del coordinador regional, Cayetano Polo. Por eso cree que esa "independencia" le legitima para seguir manteniendo su acta de concejal.



Respecto al grupo municipal en el Ayuntamiento de Cáceres, ha insistido en que ha trabajado de forma "muy cohesionada" pero ha reconocido que de los cuatro concejales restantes del grupo, tres de ellos (Raquel Preciados, Antonio Ibarra y Antonio Bohigas) se han mostrado "contrarios" a las críticas que ha lanzado sobre el partido y a su planteamiento. "Hay otra concejala que no se ha pronunciado pero es más afín a mis tesis", ha dicho en alusión a Mar Díaz, que no ha apoyado su cese como portavoz.



Cabe recordar que tras los resultados electorales del 10N, Alcántara ha exigido las dimisiones de los responsables nacionales y regionales porque la depuración de responsabilidades debe hacerse a todos los niveles. Estas declaraciones han llevado a la apertura de un expediente disciplinar y el posterior abandono del partido.



"Me reafirmo completamente en las declaraciones porque si pedí la dimisión de Albert Rivera y dimitió, no creo que yo fuera muy desencaminado, y el partido lo que tiene que hacer es encauzar las críticas para el cambio, pero eso no va a ocurrir y no quiero desgastarme más en seguir contribuyendo a la renovación de un partido que me ha excluido de una forma bastante clara", ha subrayado.



Al respecto, sigue pensando que sus reflexiones fueron "bastante sensatas" y añade que no las hizo con un "sesgo de crítica personal a nadie", ya que solo quería "que se pusieran encima de la mesa para hacer las cosas mejor". "No cuentan conmigo y yo doy un paso y me voy y esto es una decisión irreversible", ha concluido.