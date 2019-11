Amores urge a Vox a ir a tribunales para reclamar su acta de edil en Ayuntamiento Cáceres

Ep.

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Cáceres, Teófilo Amores, ha invitado a Vox a acudir a los tribunales para reclamar el acta de concejal en el Ayuntamiento de Cáceres, y advierte que "no hay ni usa sola ley ni una sola sentencia" que diga que las actas de los concejales son de los partidos, al igual que no hay una ley que "diga que Quim Torre tiene derecho a que se proclame la independencia ni a que se haga un referéndum".

"Las mismas pretensiones que tiene Quim Torra, la misma legalidad y el mismo fundamento legal son las que tiene Vox" al pedir que devuelva su acta.

"Si Vox cree que tiene derecho, lo que debe hacer, como cualquier persona de bien, es acudir a los tribunales, pero no lo van a hacer porque saben que no tienen razón y les gusta la algarada, la acusación y el insulto que practican con mucha facilidad", ha señalado.

Amores ha indicado este jueves en declaraciones a los medios al concluir el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Cáceres, que se había convocado un escrache por parte de "gente próxima" a Vox a las puertas del consistorio para reclamar la devolución del acta de concejal en apoyo de la nota de prensa que hizo pública Vox este pasado miércoles pidiendo a Amores que abandonara su escaño en el consistorio cacereño: "Vox tiene los mismas métodos de Quim Torra con el apreteu y está claro que tanto a Torra y a Vox les inspira la misma ideología", ha espetado.

Después ha criticado que desde Vox se la acusa de haber retenido su acta de concejal, algo que le asombra, porque cuando Juan Antonio Morales hace un año y medio se fue del PP para pasarse a las filas de Vox , "al partido eso le pareció estupendo" y le nombró líder de Vox en Extremadura", ya que lo colocó como candidato número 1 a la Asamblea para presidir la Junta.

MONTAN UN TSUNAMI

"Resulta de escasa coherencia que cuando Juan Antonio Morales se va del PP para entrar en Vox les parezca de maravilla y se lo premien y cuando yo, por coherencia, me marcho me lo reprochen y me monten un tsunami y saquen una nota de prensa llena de mentiras e invenciones", ha recalcado el edil cacereño.

Teófilo Amores ha recordado que él dijo en la campaña electoral "públicamente y en montones de ocasiones" que, a diferencia del resto de los partidos , "iba a anteponer siempre los intereses de los cacereños por encima de los intereses partidistas" y entiende que a Vox le moleste porque "ellos solo quieren defender los intereses del partido".

Vox le reprocha también que actúa al margen del partido cuando se reúne con el alcalde de la ciudad, el socialista Luis Salaya, y Amores se ha defendido diciendo que han sido reuniones protocolarias, al igual que el resto de formaciones políticas.

Respecto a las cerca de treinta propuestas que Amores ha presentado en el ayuntamiento de las que Vox dice que van en contra de su ideario, ha invitado al partido de Santiago Abascal a que diga cuáles no van en línea con el argumentario del partido, ya que todas defienden intereses de los cacereños.

"En la nota de prensa se miente descaradamente como bellacos cuando se afirma que he presentado una lista de mujeres para que se pusieran sus nombres masivamente en las calles de la ciudad", ha incidido el concejal no adscrito, que ha invitado a que se presente "un solo papel firmado por él" en el que se demuestre eso, ya que lo que se presentó y aprobó el Pleno municipal es el cambio de filosofía en la nomenclatura de las calles a favor de nombres de personajes locales para que "haya un tratamiento más justo" y "un reparto más equitativo" entre nombres de hombres y mujeres.

A este respecto, Amores ha dicho que a Vox le "molesta profundamente" reconocer las capacidades y los méritos de las mujeres porque "va en su ADN".

En alusión a su participación en la celebración del Día LGTBI, Amores ha reconocido que es la "única verdad" de la nota de prensa y defiende que volverá a hacerlo porque asistir a una fiesta de un colectivo de la ciudad solo supone la defensa del artículo 14 de la Constitución, que él "respeta" pero, "a lo que se ve, Vox no lo hace", ha dicho.

Así ha recordado que el 17 de octubre la presidenta provincial del partido, Magdalena Nevado, ya dijo que se pediría el acta cuando pasaran las elecciones del 10 de noviembre y, una vez terminada la campaña, "han puesto en marcha este tipo de ataques que han fracasado", ha señalado en alusión a la "nula" convocatoria del escrache.