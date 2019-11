La pista de hielo de Cáceres no se ubicará en la Plaza Mayor

Ep.



La pista de hielo que se instaló el año pasado en la Plaza Mayor de Cáceres no volverá a esa ubicación estas Navidades, tal y como ha decidido el Gobierno local, que busca otras atracciones más acordes con el entorno monumental y que no tengan tanto impacto visual y acústico como carruseles de época o propuestas similares.



El alcalde de la ciudad, Luis Salaya, ha confirmado que "no" va a estar en la Plaza Mayor esa instalación de la pista de hielo, que pretendía abrir desde el 22 de noviembre hasta mediados de enero, por lo que se le ha ofrecido al promotor otros tres emplazamientos posibles como son el Foro de los Balbos, el parque El Rodeo y el Paseo Alto.



La macroestructura que lleva consigo la instalación de numerosas máquinas y aparatos "supone unos problemas graves" y "muchas críticas" por el impacto visual y por el ruido de los generadores que funcionan continuamente para mantener la temperatura adecuada del hielo. Ha llegado a haber incluso "algún vertido de combustible en el suelo", según ha adelantado el regidor cacereño este martes en una rueda de prensa al ser preguntado por este asunto.



"A nosotros nos gustaría que haya una pista de hielo pero entendemos que el lugar no es la Plaza Mayor porque la Navidad es una época muy importante turísticamente para Cáceres y esa vía es la entrada a nuestra joya de la corona que es la Ciudad Monumental, y entendemos que genera un impacto visual grande", ha explicado.



Salaya ha manifestado que el ayuntamiento está dispuesto a buscar otras alternativas de colocación si el empresario lo plantea, pero entiende que "hay cosas que tienen que cambiar y que la ubicación de la Plaza Mayor no es la correcta".



La empresa no se ha pronunciado "hasta el momento" sobre la oferta municipal pero el alcalde insiste en que "hay unas reglas del juego que son básicas" como que no se puede llenar la Plaza Mayor con una infraestructura y que el ayuntamiento no va a hacerse cargo del gasto de luz y agua de la pista de hielo como el año pasado que sí corrió con los gastos.



"Hay muchos empresarios que mantienen abiertos sus negocios en nuestra ciudad y a ninguno le pagamos la factura de la luz", ha sentenciado Salaya que entiende que esta situación generaba un "agravio comparativo" con otros emprendedores locales.



Así las cosas, de momento en la Plaza Mayor se instalará el árbol de luces decorativo y se estudia la colocación de alguna atracción infantil pero no se ha concretado nada todavía.