Ayala acusa al PP de agotar partidas presupuestarias antes de elecciones municipales

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha acusado al anterior Gobierno municipal del PP de llevar a cabo una estrategia de "tierra quemada", y agotar "todas" las partidas presupuestarias antes de las elecciones municipales de mayo.

No obstante, se ha mostrado dispuestos a incluir en los presupuestos de 2020 aquellos proyectos que se han quedado sin ejecutar en este ejercicio pues, no se encargaron las redacciones de los proyectos y no da tiempo a realizar las modificaciones presupuestarias para llevarlos a cabo.

Según ha dicho, ahora "es imposible" ponerlos en marcha porque el PP dio "orden directa" de acabar las partidas, porque ya preveían que iban a perder las elecciones.

De esta forma, responde al PP que este lunes ha criticado que el PSOE no vaya a ejecutar los presupuestos participativos, algo que achaca a la "falta de gestión económica" del Gobierno de Salaya.

"Es totalmente imposible porque el PP, en la última etapa de su Gobierno, gobernó con una política de tierra quemada que consistía en agotar todas las partidas presupuestarias importantes en las distintas área del ayuntamiento, con orden directa de agotarlas en áreas tan sensibles como el Instituto Municipal de Asuntos Sociales", ha insistido el regidor en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con Extremadura Avante.

Según Salaya, la estrategia del PP consistía en "no dejar en marcha ni un proyecto que no se pudiera ejecutar antes de las elecciones", lo que se suma a que el PSOE llegó al ayuntamiento en junio con un presupuesto prorrogado que requiere que se hagan modificaciones presupuestarias para sacar adelante los proyectos de los presupeustos participativos.

"Nos encontramos con que ni siquiera se han encargado esos proyectos, porque si se hubieran encargado hubiéramos llegado a tiempo de sacarlos adelante", ha manifestado el alcalde, que ha añadido que los proyectos de los presupeustos participativos "están valorados en mucho menos de lo que van a costar realmente" porque "era año electoral y había que meterlos".

Por eso, ha incidido en que desde que el PSOE se hace cargo del Gobierno local, a mediados de año, "es imposible que dé tiempo a encargar los proyectos, realizar las modificaciones de crédito y acabar las obras antes de final de año".

"El PSOE entró en un ayuntamiento en el que no se gobernaba desde hace muchos meses y se trataba de parar el ayuntamiento al máximo porque ya preveían que iban a dejar de gobernar", ha recalcado.

Por ello, el PSOE se encontró proyectos "importantísimos" que estaban "bloqueados" y "parados", pero los que estaban en marcha se han ido terminando "sin poner ningún problema", ha recordado Salaya, en alusión a la reforma de la avenida Virgen de Guadalupe y otros.

Respecto a la crítica de que la Comisión de Economía no se ha convocado este lunes como debería haberse hecho, Salaya ha explicado que "no tiene temas" que tratar porque estamos a final de año, y "las modificaciones presupuestarias que se aprobaran quedarían en vía muerta".