Comienza el proceso de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Cáceres

El proceso de elaboración de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Cáceres va a comenzar este lunes con la elección del registro de ciudadanos en los consejos de los cinco distritos de la ciudad (Norte, Sur, Oeste, Pedanías y Centro Casco Histórico).

Una vez elegidos los representantes, comenzarán a debatirse los proyectos que se incluirán en los presupuestos participativos, que en el ejercicio presupuestario de 2018 estuvieron dotados con un millón de euros.

Desde la Agrupación Vecinal, su presidente Alberto Iglesias cree que el proceso va "muy lento" y "a destiempo", ya que los vecinos han defendido que hay que convocar el proceso "a primeros de año para tener todo el año para hacer las propuestas".

Respecto a los proyectos que no se han ejecutado del ejercicio anterior, Iglesias considera que si no se puede llevar a cabo una propuesta se realice al año siguiente" ya que ahora, lo que no esté licitado, "se hace borrón y cuenta nueva".

"Eso sienta muy mal, ya que lo que se ha aprobado en el Consejo de Participación se tiene que hacer y, si este año no se puede hacer porque no hay dinero, que se haga al año siguiente por partidas presupuestarias", ha señalado el presidente de la agrupación en declaraciones a Europa Press.

Además, ha recordado la petición de que se modifique el reglamento de los presupuestos participativos para que "no entren cosas que se puedan meter por fondos locales" como asfaltados de calles, etc.

Desde las asociaciones de vecinos se trabaja ya en el listado que se presentará al consejo de participación, así como las sectoriales que también aportarán sus propuestas para recoger en los presupuestos participativos, que se incorporarán al documento general del Consistorio cacereño.