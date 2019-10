Más de cien personas muestran en Cáceres su apoyo a la policía desplegada en Cataluña

Ep.

Más de cien personas se han concentrado este lunes en las puertas de la Comisaría de la Policía Nacional en Cáceres para mostrar su apoyo a las diferentes policías desplegadas en Cataluña, para hacer frente a los actos violentos que han tenido lugar tras conocerse la sentencia del procés.



Policías nacionales, miembros de otros cuerpos de seguridad, políticos de PP, Ciudadanos y Vox, y cacereños en general han arropado a los agentes en esta concentración convocada por cuatro sindicatos policiales (SUP, SPP, CEP y UFP), que representan al 50% de los funcionarios policiales en la región.



El inspector Pedro Gamero, del sindicato SPP, ha denunciado la "situación de abandono" en la que se encuentran los funcionarios de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos de Esquadra desplegados para actuar en la situación de violencia que se vive en Cataluña estos días.



Desde los sindicatos policiales se han solicitado "mayores medios" para los funcionarios y que les dejen actuar en el orden público, así como un apoyo de las instituciones porque "están abandonados" y "les están agrediendo, insultando y amenanzando", ha dicho el inspector, que ha recordado que un agente está "en estado critico", por lo que considera que "se necesitan más apoyos" y que se permita a la Guardia Civil que también colabore en las tareas de orden público.



"Creo que en un Estado social y democrático de derecho no se pueden permitir esos actos con la policía y con los ciudadanos", ha dicho Gamero en declaraciones a los medios minutos antes de secundar esta concentración que ha sido convocada en todas las dependencias policiales y comisarías de toda España.



APOYO DE POLÍTICOS



A la concentración en la capital cacereña han asistido algunos representantes del PP como el diputado y presidente provincial, Laureano León, quien ha destacado que su presencia es para mostrar el apoyo y el "respeto" al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



"Queremos mostrar que no están solos y que aunque puedan sentir la separación y la falta de cariño de distintos gobiernos, queremos mostrar el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad", ha dicho León.



Por su parte, la diputada y candidata de Cs al Congreso por la provincia de Cáceres, Victoria Domínguez, ha hecho hincapié en que estos días se está viendo "lo que están sufriendo" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algunos de ellos destacados desde Extremadura por lo que Cs quiere mostrar su apoyo a todo ellos con su presencia en esta concentración.



Domínguez ha enviado un mensaje de apoyo a la familia del policía nacional que está grave y ha calificado de "ejemplar" el comportamiento de los agentes de las policías porque "están apoyando la seguridad de todos" en una "situación muy grave que está sufriendo el país".



La presidenta de Vox Cáceres y candidata por la provincia al Congreso, Magdalena Nevado, también ha asistido a la concentración para, según ha dicho, mostrar su "solidaridad" a los agentes policiales por "lo mal que lo están pasando".



Nevado ha mostrado su "indignación" por el conflicto en Cataluña y su "sorpresa" por la presencia en la concentración de otros partidos que "han sido parte del problema" que, a su juicio, viene de las "concesiones históricas del PP y el PSOE a los gobiernos catalanes para conseguir sus apoyos en el gobierno central". "Esto se podía haber evitado si no se hubieran hecho tantas concesiones históricas", ha concluido.



Los sindicatos policiales consideran "necesario" esta concentración tras las "escenas de violencia vividas en las calles de Barcelona y otras ciudades la semana pasada, en la que grupos perfectamente organizados y coordinados pusieron en marcha una estrategia de terrorismo callejero que buscaba, por los medios y tácticas que se han empleado, la muerte de algún policía nacional", recogen en un comunicado difundido por los convocantes.



En el comunicado, se recuerda que unos 134 agentes han tenido que ser atendidos estos días por los servicios médicos, y consideran que "sólo la profesionalidad de los compañeros y su valor ha evitado una desgracia".



La concentración en Cáceres frente a la comisaría, que cuenta en su plantilla con unos 240 agentes, ha concluido con aplausos de los asistentes y gritos de 'Viva la Policía Nacional', 'Viva la Guardia Civil' y 'Viva España'.