XXV Semana Torta del Casar incluye rutas, talleres y catas para difusión producto

Rutas, talleres, catas y el reconocimiento a las personas e instituciones que han trabajado por la difusión de este producto a lo largo de los años, son algunas de las iniciativas que se han organizado para conmemorar el vigésimo aniversario de la creación de la DOP Torta del Casar.



Especialmente activos serán los días 11, 12 y 13 de octubre con la cuarta edición de la Feria Europea del Queso, complementada con talleres infantiles, catas comentadas y demostraciones culinarias en torno al queso. También en esos días se desarrollará la X Ruta de la Tapa en bares y restaurantes de Casar de Cáceres, junto a la XIV Ruta Trashumante, del domingo 13, que ofrecerá un año más a los y las participantes, previa inscripción, migas de pastor, una demostración de ordeño, así como degustaciones y sorteos de quesos.



Durante el resto de la semana, habrá diferentes actividades dirigidas al conocimiento y difusión de este queso, unas para alumnado de la zona geográfica para aprender los secretos de elaboración de la Torta del Casar, y otras para personas adultas con conferencias organizadas por la naciente Universidad del Queso.



Como acto principal, el 11 de octubre se hará un reconocimiento a las personas galardonadas de años anteriores que destacaron por colaborar desinteresadamente en la difusión del producto amparado y sus actividades, para lo que se contará con la periodista Pepa Fernández que fue, junto al ya desaparecido Forges, la primera premiada de la Semana de la Torta del Casar en 2003.



A continuación, se hará la entrega de los diplomas a las personas o entidades inscritas en la Denominación de Origen, tanto a la quesería ganadora de la XIX Cata Concurso Torta del Casar, como al ganador de VII Premio Mejor Ganadería Productora 2019, así como el premio a la mejor fotografía del 12º concurso de fotografía digital Torta del Casar.



Todas las actividades se han presentado este viernes en rueda de prensa en el Palacio de Carvajal de la capital cacereña con la presencia del alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, el gerente del grupo de acción local Tagus, Luis Amado, el director de la DOP, Javier Muñoz.



Muñoz ha recordado en su intervención cuando en 1994 "un grupo de entusiastas" se reunieron por primera vez para promover la protección de la Torta del Casar, hecho que se hizo realidad en 1999.

"Desde entonces, no se ha parado de crecer en actividades de todo tipo, que han hecho de la Torta del Casar un referente en el mundo del queso", ha indicado el gerente.



"Ahora toca continuar con esa labor y asegurar el futuro tanto del sector productor como del trasformador, para no perder este puesto de honor ganado a pulso por muchas personas", ha subrayado.



IV FERIA EUROPA DEL QUESO



Por su parte. el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, ha hecho hincapié en la celebración de la cuarta edición de la Feria Europea del Queso, con 20 stands de productores artesanos llegados de Asturias, País Vasco, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Extremadura y Portugal.



"Es una oportunidad única para acercarse a la cultura del queso, y que hemos creído siempre que complementa la promoción de nuestra Torta del Casar", ha incidido el regidor.



Tampoco faltará a su cita la Ruta de la Tapa con Torta del Casar, que cumple su décima edición para disfrutar de las mejores elaboraciones en un recorrido por Casar de Cáceres. Se sortearán tres lotes de Torta del Casar entre las fotos subidas a Instagram con hashtag #rutatapatortadelcasar.



Este año participan el Restaurante Casa Claudio, Albergue Rural Ruta de la Plata, El Obrador de Miguel, Cafetería Ultrella, Pizzería Távola, Café Bar La Ronda, Cafetería Restaurante Majuca, Bar El Siglo y Bar Ejido.



Talleres infantiles de elaboración de quesos, actuaciones musicales, o catas de "grandes quesos artesanos" como la Torta del Casar (oveja), Sierra Cádiz (cabra), Mahón (vaca) y Cabrales (mezcla), son otras propuestas para estos días en los que no faltará la XIV Ruta trashumante, que se celebrará el domingo 13 de octubre con salida a las 10 horas de Plaza de Sancho IV de Casar de Cáceres.



Esta iniciativa plantea pasar una mañana por el campo acompañando a un rebaño de ovejas. El recorrido pasa por la "Casa de los Pinotes" con degustación de migas, continuación por cañada real hasta el "Chozo de pastores" y la ermita de Santiago, para continuar por calle "Larga Baja" hasta la Plaza del Ayuntamiento, en la que se hará una demostración de ordeño tradicional.



Al término se regresará por la calle "Larga Alta" hasta el punto de partida, donde se llevarán a cabo sorteos de 20 lotes de quesos entre los participantes. Ese mismo día habrá un mercado tradicional con más de 40 puestos en los que se exponen y venden distintos productos provenientes de toda la geografía regional, tanto dulces, embutidos, quesos, etc. También se podrá adquirir artesanía en cuero, madera, o textil.



SABOREA LA TORTA DEL CASAR



Durante la semana del 7 al 13 de octubre, en colaboración con restaurantes de la zona geográfica de la DOP se ofrecerá al cliente una tapa o un plato con Torta del Casar. Asimismo habrá una demostración gastronómica el día 12 de octubre a medio día, dirigida a clientes de restaurante.



Los lugares elegidos son la Hospedería Puente de Alconéta (Garrovillas de Alconétar), Hospedería Conventual de Alcántara (Alcántara), Casa Claudio (Casar de Cáceres), Restaurante Museo Vostell (Malpartida de Cáceres), Entre2 (Arroyo de la Luz) y La Chimenea (Navas del Madroño).



El miércoles, día 9, tendrá lugar la XIX Cata Concurso Torta del Casar en la compiten las queserías inscritas para que un jurado profesional determine cuál es la que presenta el mejor queso. Se hará, como es habitual, en el restaurante Atrio de Cáceres.



El acto institucional se celebrará el viernes, día 11, en el que se llevará a cabo un homenaje a los galardonados de años anteriores de la mano de la periodista Pepa Fernández, primera premiada de la Semana de la Torta del Casar en 2003. Se llevará a cabo en el Palacio de Carvajal de la capital cacereña a partir de las 19,30 horas.



