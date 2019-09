Salaya: Bajada de impuestos en Cáceres es "un escenario imposible" ante Presupuestos 2020

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado que la bajada de impuestos en la ciudad es "un escenario imposible" de cara a la negociación de los Presupuestos municipales para 2020. Así, en alusión a que el PP podría apoyar el presupuesto si se recoge esa bajada de impuestos, Salaya ha calificado la propuesta de los 'populares' como "falsa".



"El PP está todavía lamiéndose las heridas y no ha asumido que no gobierna y que tiene el peor resultado de su historia en la ciudad", ha espetado el alcalde, que añade que el planteamiento de la bajada de impuestos es "un escenario imposible" porque la reducción fiscal de la legislatura pasada provocó que para que los cacereños tengan en el bolsillo "uno o dos euros más al mes", el ayuntamiento tiene "ocho o diez millones menos de capacidad inversora".



No obstante, ha aclarado que si lo que se plantea es una ayuda a los autónomos o facilidades a situaciones concretas para potenciar negocios en la ciudad, el PSOE sí estaría dispuesto a hablar de reducción de tasas pero plantear una "revolución fiscal", como dice el PP, sería "cerrar el ayuntamiento", ha concluido.



Sobre este asunto, el portavoz municipal del PP, Rafael Mateos, ha indicado que por lo que respecta a un hipotético apoyo a los presupuestos, esa bajada de impuestos sería un requisito "indispensable", pero luego habría que hablar de gastos e inversiones. "Es una cuestión de principios y ser coherentes con lo que hemos hecho en la ciudad en los últimos años", ha indicado en declaraciones a los medios antes del pleno de la aprobación de la cuenta general del ayuntamiento.



"Nosotros hemos llevado a cabo varias rebajas fiscales, ya que solo en el IBI se han producido tres bajadas y viendo el resultado de la cuenta general entendemos que el dinero donde debe estar es en el bolsillo de los cacereños y no en las arcas municipales que no se puede gastar por la regla de gastos. No es una cuestión interesada sino de principios", ha incidido Mateos.



INVERSIONES POR 14 MILLONES



Respecto a las 18 propuestas presentadas por Ciudadanos para que sean incluidas en los presupuestos y así puedan ser apoyados por la formación naranja, el alcalde ha insistido en que el ayuntamiento "está muy lejos" de disponer de 14 millones de euros para inversiones, que sería el gasto necesario para llevar a cabo las iniciativas planteadas por la formación naranja.



"Hay que ser realista", ha recalcado el regidor, que añade que de la inversión que se disponga sí se negociará con los grupos políticos para "intentar" sacar algunos de sus proyectos. "Dentro de lo legalmente sea posible vamos a intentar llegar a un acuerdo con Ciudadanos y con el resto de partidos para que algunos de los proyectos que plantean puedan salir adelante", ha dicho el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno al ser preguntado por este asunto.



"A lo mejor podemos endeudarnos un poco más dentro de lo legal y lo lógico para no llegar a situaciones complicadas y manteniendo unas cuentas razonablemente saneadas para no dejar una herencia tan difícil como la que recibió el POSE en plena crisis", ha subrayado.



Salaya ha valorado el "ejercicio" que ha realizado Ciudadanos a la hora de poner encima de la mesa esas propuestas pero ha vuelto a incidir en que el ayuntamiento está sujeto a una regla de gasto y, en caso de incumplir la ley, se vería abocado a un plan económico financiero con las restricciones que esto conlleva o llegar, incluso, a la intervención de las cuentas del ayuntamiento. "Nada de esto va a pasar", ha aclarado el regidor que insiste en que se invertirá en la medida de las posibilidades del consistorio.



VOTO DE CONFIANZA DE UNIDAS PODEMOS



Desde las fila de Unidas Podemos, la portavoz Consuelo López ha indicado que la formación morada está esperando que el Gobierno plantee "el proyecto de ciudad" que el PSOE defendía y "exigía" cuando estaba en la oposición para saber dónde hay que invertir. Mientras eso no se sepa, Unidas Podemos no decidirá si apoyará los presupuestos o no.



"Llevamos cuatro años aquí y siempre hemos pedido controlar todas las concesiones para aumentar los ingresos en el ayuntamiento, controlar las subvenciones y que no se hagan nominativas", ha señalado López, que recuerda que estas medidas se reclamaban al PP y ahora se reclamarán al PSOE.



En cuanto a los tiempos para iniciar los contactos de cara a negociar los presupuestos, Unidas Podemos cree que se pueden cumplir los plazos y aboga por dar "un voto de confianza" al nuevo equipo de Gobierno porque ha tenido que "ponerse al día" de todo lo que había heredado de ocho años del PP. "Todavía hay tiempo para tener los presupuestos antes de enero", ha concluido.



Salaya, por su parte, también ha defendido su gestión en estos meses y ha alabado a su equipo de Gobierno que está "sereno y centrado" en el futuro de la ciudad. "Entendemos que las expectativas de cien días de gobierno pueden ser altas pero nuestro objetivo era marcar un cambio y arrancar con proyectos importantes, pero en cien días ni se levantan edificios, ni se transforma una ciudad", ha subrayado.



"Somos conscientes de que hay unas altas expectativas en cuanto a nuestra gestión pero los cacereños pueden estar tranquilos porque tienen un gobierno que trabaja serenamente centrado en el futuro de la ciudad y en una buena sintonía con el resto de instituciones para atraer inversiones a la ciudad", ha concluido.