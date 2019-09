Presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres debe ser "real" y ajustado a capacidad inversora

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha asegurado que el Presupuesto del ayuntamiento para 2020 debe ser "real" y ajustado a la capacidad inversora, ya que no se trata de plasmar "un programa electoral" sino de "tener claro lo que se puede hacer y lo que no" para que se ejecute el máximo posible.



"Nosotros esperamos que el presupuesto sea lo más amplio posible y lo más inversor posible", ha dicho el regidor, que reconoce que la previsión es que "no va a permitir una inversión muy fuerte porque no es un programa electoral y lo haremos para poder cumplirlo y no para dejar sin ejecutar la mitad", ha incidido.



Así ha respondido a las propuestas planteadas por Ciudadanos (Cs), que ha presentado un documento con 18 proyectos para incluir en los presupuestos del año que viene y que son un condicionante del apoyo de la formación naranja. Estas medidas alcanzarían una inversión de 14,6 millones de euros para las próximas cuentas municipales, y supondría el 20% del montante total.



Salaya ha agradecido la disposición de Cs a negociar el presupuesto pero ha recordado que si sus propuestas representan el 20%, habrá que estudiarlas con detenimiento porque el ayuntamiento cacereño "no dispone de ese porcentaje para invertir", ha señalado al tiempo que ha recordado que la rebaja del IBI que se produjo en la legislatura pasada con el apoyo de Cs, ha condicionado "mucho" los ingresos del ayuntamiento.



"En cuanto nos envíen las propuestas empezaremos a estudiarlas pero hay que ser conscientes con la situación real", ha insistido el regidor que ha añadido que, actualmente, las haciendas locales están sujetas a una regla de gasto impuesta por el Estado que hay que cumplir, por lo que confían en que, cuando haya un nuevo presupuesto a nivel nacional, esta situación también cambie y se permita gastar el superávit de los municipios en inversiones concretas.



Respecto a cuándo comenzarán los contactos con los grupos políticos de cara a la negociación de los Presupuestos, Salaya ha indicado que "muy pronto" y ha conminado a Cs a que si tiene ya una lista de propuestas, que se la haga llegar al gobierno y así se vaya adelantando el trabajo para cuando se produzca ese encuentro negociador.



UN GOBIERNO REIVINDICATIVO



Respecto al reproche que ha lanzado el portavoz municipal de Cs, Francisco Alcántara, que considera que el alcalde debe ser más reivindicativo con la Junta de Extremadura para atraer proyecto a la ciudad, Salaya ha defendido que el Gobierno socialista "es muy reivindicativo" con el Gobierno regional y ha augurado que esos proyectos llegarán a la ciudad.



"Estamos siendo más reivindicativos con la Junta con un gobierno del mismo signo político que lo que fue Elena Nevado", ha asegurado en declaraciones a los medios sobre este asunto, mientras ha puesto como ejemplo su protesta por el cierre del Punto de Atención Continuada (PAC) del hospital Virgen de la Montaña.



Según ha explicado, el presidente de la Junta y él "son amigos hace quince años" y lo son "incluso" cuando han discrepado en algunas cuestiones de partido, según ha dicho. "Mantenemos una colaboración estupenda con la Junta que se va a convertir en inversiones para la ciudad de Cáceres", concluye.