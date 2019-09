El Gobierno Cáceres reprocha al PP que no asuma la pérdida de las elecciones

Ep

El portavoz del Gobierno de Cáceres, Andrés Licerán, ha reprochado al PP que no haya asumido la pérdida del gobierno de la ciudad tras el resultado de las últimas elecciones municipales y anuncia que, de cara a la elaboración de los nuevos presupuestos, se verá la "nueva forma de gobernar" con proyectos que "arrancarán el motor de la ciudad".



Licerán ha indicado que el PSOE está cambiando las maneras de "hacer ciudad" porque estos tres primeros meses el gobierno "ha estado volcado en escuchar al máximo número de personas" y achaca al presupuesto prorrogado que no se hayan puesto más proyectos en marcha, tal y como le reprocha el PP que critica la inacción del equipo de Luis Salaya.



"El presupuesto está prorrogado y no pueden recogerse grandes partidas porque administrativamente es imposible", ha dicho Licerán, quien no comparte las críticas del PP sobre la inacción y se remite al borrador de los Presupuestos que el ejecutivo cacereño está elaborando para 2020, y que recogerá partidas de proyectos para "dar vida a la ciudad", y "arrancar el motor que se había quedado parado en los últimos años".



El portavoz ha calificado de "palabras huecas" las críticas de Rafael Mateos, al que ha reprochado que el Gobierno está "en plazo" para elaborar los presupuestos participativos porque en la anterior legislatura los consejos de distrito no se habían reunido en estas fechas. "Estamos mucho más adelantados que ellos y estamos en tiempo y forma", ha dicho Licerán, que ha pedido al principal partido de la oposición que "deje gobernar" al PSOE.



Así, ha anunciado que los presupuestos se negociarán "con todos los grupos" pero ha advertido que la actitud del PP de "boicotear" las cuentas antes de que se conozcan las partidas "no es la que Cáceres se merece". "Nosotros nunca hicimos eso y menos en el primer año de legislatura", ha recordado Licerán que añade que se llamará a todos los grupos para pactar los presupuestos.



DEHESA DE LOS CABALLOS



Sobre el proyecto concreto del antiguo mercado de la Dehesa de los Caballos, que el PSOE quiere convertir en un centro polivalente, ha ironizado con que entiende que el PP desconozca en qué situación se encuentra el edificio porque esta zona de la ciudad "es una de las que más abandonada estaba por el anterior gobierno".



Así, ha anunciado que esta misma mañana, el concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, y él mismo, han acompañado al alcalde Luis Salaya en una visita al inmueble para conocer "in situ" el estado en el que se encuentra y para empezar a vislumbrar qué se va a hacer en ese edificio.



Además de un salón de baile para mayores y locales para asociaciones de vecinos y jóvenes también está prevista la instalación de un punto de atención al público donde puedan realizarse procesos administrativos del ayuntamiento porque era una demanda de la ciudadanía.



"En ningún momento los técnicos han trasladado que haya algún problema con el edificio, sino todo lo contrario porque están ilusionados con el proyecto de reforma", ha explicado el portavoz municipal que recuerda que, tras la redacción habrá que ver cuánto cuesta y conseguir la financiación.



De hecho, Licerán ha anunciado que en los próximos presupuestos locales se incluirá "alguna partida" para poner en marcha este proyecto pero recuerda que "hay muchas más fórmulas de financiación que se están buscando", ha concluido en declaraciones a los medios tras participar en el minuto de silencio que se celebra todos los días 25 de cada mes en las escalinatas del edificio consistorial en rechazo de los asesinatos machistas.