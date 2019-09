El Ayuntamiento de Cáceres "exige" a la Junta mejorar situación de la sanidad en la ciudad

Ep.



La situación de la sanidad y el funcionamiento de los centros hospitalarios de Cáceres ha llegado al Pleno del ayuntamiento al que han asistido numerosos vecinos para mostrar su malestar por las deficiencias de los servicios sanitarios en la ciudad. PSOE, PP, Ciudadanos y Vox han votado a favor una moción presentada por el PP para "exigir" a la Junta de Extremadura que mejore la calidad asistencial en la ciudad. Unidas Podemos se ha abstenido.



Así, el portavoz del PP, Rafael Mateos, ha defendido la moción presentada por su grupo en la que se demanda a la Junta de Extremadura que restablezca de "manera inmediata" los servicios sanitarios perdidos en la ciudad, así como que se dote al servicio de salud de la capital cacereña de los recursos humanos y técnicos "suficientes" que garanticen su calidad.



Mateos ha incidido en las deficiencias que se han registrado en los hospitales cacereños y ha resaltado que, "a día de hoy, no es que se caigan los techos, sino que la sanidad de Cáceres no se tiene en pie", ha dicho. "Estamos jugando con la vida de las personas", ha subrayado en su intervención, al tiempo que ha enumerado el cierre de varios servicios y la ausencia de otras especialidades, y ha pedido que se ejerzan las responsabilidades políticas mientras ha criticado el "silencio cómplice" del ayuntamiento cacereño ante la situación.



En el texto de la moción se recogen varios ejemplos de la situación actual de la sanidad cacereña como la escasez de facultativos, o el cierre de algunas especialidades como Cirugía Vascular, Cirugía Pediátrica y la falta de Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Universitario.



El PP recuerda también la urgencia de acometer un plan para el relevo generacional ya que, la iniminente jubilación de facultativos, pone en peligro la prestación de especialidades como Medicina del Trabajo, Medicina Legal, Análisis Clínicos, Bioquímica, Microbiología, Cirugía General, Radiodiagnóstico, Psiquiatría, Oftalmología, Cardiología, Obstetricia y Ginecología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, principalmente.



El portavoz del PSOE, Andrés Licerán, ha reconocido que la calidad de la sanidad cacereña "es mejorable" pero, a renglón seguido, ha aclarado que el Gobierno municipal "está constantemente en contacto con la Junta para exigirle que se mejoren los servicios sanitarios", así como la construcción de la segunda fase del nuevo hospital.



"Muchas cosas de las que han dicho en su moción no son verdad porque se está abordando la ubicación del PAC del hospital Virgen de la Montaña, que no se va a cerrar", ha señalado, por lo que ha pedido que se retire el punto referente a este asunto y, aunque finalmente se ha mantenido, el PSOE ha votado a favor.



No obstante, Licerán ha reprochado al PP que el Gobierno de Monago "no hiciera ni un solo esfuerzo" para que se abriera el Hospital Universitario y ha trasladado a los afectados el "compromiso" del PSOE para que se mejore la situación "cuanto antes".



La concejala de Ciudadanos (Cs) Mar Díaz ha recordado que la primera moción que se llevó al pleno sobre la situación sanitaria fue iniciativa de la formación naranja y en ella se pedía la conclusión del nuevo hospital, entre otras mejoras.



"A todos nos preocupa la situación en la que se encuentran los servicios sanitarios" que tiene "multitud de carencias" mientras "el Gobierno regional no está tomando medidas para solucionarlo" y lo achaca a la "falta de voluntad política". "Lo que está pasando es inadmisible", ha sentenciado.



Por su parte, el concejal de Unidas Podemos, Rául Martín, ha criticado la moción de los 'populares' porque se basa, dice, en "recortes de prensa", y ha conminado a su grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura a que lleve este asunto al parlamento, ya que "la sanidad es competencia regional", ha recordado.



El concejal de Vox, Teófilo Amores, por su parte, ha apoyado la moción porque considera que Cáceres está "intencionadamente discriminada", algo que ha calificado de "muy grave".



Una vez concluida la votación de este punto algunos vecinos han pedido la dimisión del consejero de Sanidad, José María Vergeles, al tiempo que indicaban que "con la sanidad no se juega". Después, han abandonado el salón de plenos invitados por la Policía Local.