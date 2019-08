Casar de Cáceres espera conseguir declaración Interés Regional para sus Fiestas del Ramo

Ep.



La localidad de Casar de Cáceres espera que sus centenarias Fiestas del Ramo, que se celebran del 29 de agosto al 3 de septiembre, consigan este año la declaración de Interés Turístico Regional. Se trata del segundo intento por hacerse con este título de unos festejos que se centran en la Mesa del Ramo, el domingo 1 de septiembre, que es el origen de esta tradición que se remonta a más de 400 años.



La festividad se celebra siempre el primer fin de semana de septiembre y tiene su origen en la ofrenda que los agricultores hacían al terminar de recoger la cosecha del estío para agradecer los resultados. Este agradecimiento es lo que se rememora en la tradicional Mesa del Ramo, que este año se celebra en la calle Sanguino, y que estará repleta de productos cedidos por los casareños.



La ofrenda es el acto principal de la fiesta organizada por la Cofradía de Ánimas, que data de principios del siglo XVII y que se encarga de montar la Mesa del Ramo. En ella se dispone un tablero de madera rodeado de cuatro ramales de encina en las esquinas de las cuales cuelgan todo tipo de productos, desde aves hasta platos cocinados, que se subastan, según ha explicado este martes en la presentación del festejo el alcalde casareño, Rafael Pacheco.



Para valorar si todos estos festejos merecen la declaración de interés regional, los técnicos de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura visitarán la localidad estos días, según ha avanzado Pacheco, quien ha recalcado la singularidad de esta fiesta que congrega a unas 15.000 personas cada año a lo largo de los días.



Pacheco ha estado acompañado en la presentación por la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Patricia Valle, quien ha mostrado el apoyo de la institución para que la localidad logre el título de interés regional.



DESFILE DE PEÑAS



Por su parte, el alcalde ha destacado el programa que incluye numerosas actividades como torneos deportivos, actuaciones musicales, verbenas, discotecas móviles, festejos taurinos con rejones y recortadores y el desfile de las peñas, que es el acto más multitudinario que aglutina a más de 1.500 personas. Será el viernes, 30 de agosto a partir de las 22,00 horas desde la Plaza de Sancho IV.



El pregón correrá este año a cargo de Juan Vicente Izquierdo Rey, ganador del Campeonato de Europa Duatlón 2019 y del Campeonato de España Duatlón Cross. Después se dará paso a la verbena y a una discoteca móvil con el dj Javier Declara, que se instalará en la Ermita de Santiago.



El resto del programa festivo lo conforman un frite popular, el sábado día 31 de agosto desde las 14,00 horas en la Plaza de España y, ya por la tarde tendrá lugar el primer festejo taurino de rejones con Paulo Jorge Santos y Mario Pérez. El domingo habrá un espectáculo de recortadores organizado por la Asociación de Festejos Populares.



La rumba no faltará en el programa festivo con la actuación del grupo Los soles de Mikeo, el domingo por la noche, mientras que el lunes, día 2, habrá un tributo a los 80 y 90 con el espectáculo de Los Cassettes. Un espectáculo infantil y un festival flamenco con Paquillo El Levita, Carolina Fernández 'La Chispa' y Tamara Alegre, pondrán punto y final a la programación que se cerrará con un castillo de fuegos artificiales al filo de la media, noche.



RESPETO Y NO VIOLENCIA



Desde el Ayuntamiento de Casar de Cáceres se ha apostado también por el respeto al medioambiente y a la no violencia, de manera que se distribuirán unos mil vasos de plástico reutilizables con un mensaje para concienciar a los participantes en la fiesta sobre la importancia de disfrutar sin violencia.



Además, para los cientos de chavales de las localidades cercanas, principalmente de la capital cacereña, que se desplazan cada año a estas fiestas y para facilitar su traslado, se permite que se preste el servicio de taxi desde otros municipios en las noches del viernes y la madrugada del domingo.



En este sentido, Pacheco ha recordado la necesidad de que las localidades cercanas a Cáceres pongan en marcha fórmulas a largo plazo, como un posible consorcio de transportes, para organizar un servicio conjunto y favorecer el desplazamiento de los vecinos de un municipio a otro.