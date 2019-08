Colegio Veterinarios Cáceres pide control zoonosis se centralice en Sistema Nacional Salud

El Colegio de Veterinarios de Cáceres ha pedido que el control preventivo de las zoonosis se centralice en el Sistema Nacional de Salud para toda España, ya que actualmente las competencias de prevención en salud pública en este asunto se encuentran dispersas entre diferentes administraciones públicas como ayuntamientos, gobiernos regionales y otros organismos públicos, muchos de ellos de carácter no sanitario.



Y es que ante el reciente brote de listeriosis surgido en España, que también ha afectado a la población extremeña, el órgano colegial recuerda que esta dispersión de las competencias es "una debilidad del sistema sanitario para afrontar con las máximas garantías la protección de la salud de las personas frente a estos peligros".



Así pues, considera que la situación que mejoraría con la inclusión de estas competencias en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, a través de cada uno de los servicios regionales de salud en toda España.



No obstante, a través de una nota de prensa, recuerda que aunque normativamente la responsabilidad de poner alimentos sin peligros para la salud a disposición del consumidor recae en la empresa o industria que los elabora, "lo cierto es que el riesgo cero no existe, y corresponde al Sistema Sanitario Público velar por la verificación y el cumplimiento de dichos requisitos a través de medios propios y con criterios estrictamente sanitarios".



Cabe destacar que las zoonosis son un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten entre los animales y los seres humanos por exposición directa o indirecta, a través de los productos derivados de estos (por ejemplo, carne, leche, huevos) o su entorno.



El Colegio de Veterinarios de Cáceres considera que la "mejor estrategia" para garantizar la salud de los extremeños pasa por reforzar las prestaciones de salud pública dentro del Sistema Nacional de Salud, incluyendo aquellas actuaciones relacionadas con los peligros de transmisión alimentaria, pero también, del resto de zoonosis no alimentarias.



Esto requiere "potenciar las figuras de los veterinarios y farmacéuticos de salud pública en la Atención Primaria", así como la dotación de los recursos materiales y de laboratorio precisos para garantizar la prestación de un servicio continuado, "para que pueda darse una respuesta rápida y efectiva ante cualquier quiebra de la seguridad alimentaria y la salud de las personas que se produzca o pudiera producirse".



LABOR DE LOS VETERINARIOS



Asimismo, el colegio ha hecho un reconocimiento a la "profesionalidad" de los veterinarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) por la "rapidez y eficacia" mostrada ante el reciente brote de listeriosis, que también ha afectado a Extremadura.



"A pesar de los recortes que se vienen sufriendo en este área, se intervino de manera inmediata y se logró localizar in situ en los establecimientos de nuestra región los productos contaminados de listeria procedentes de Sevilla, tras lo cual se procedió a tomar las medidas cautelares y de seguimiento correspondientes para prevenir la infección de numerosos consumidores extremeños", resalta.



Finalmente, el Colegio de Veterinarios de Cáceres recuerda que en todos los centros de salud de la región hay veterinarios y farmacéuticos de salud pública a los que se puede acudir para consultar cualquier duda sobre el consumo de ciertos alimentos, las pautas y recomendaciones a seguir, alertas alimentarias, etc.