Salaya se reúne con los promotores de la mina de litio para fijar su oposición al proyecto

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha mantenido una reunión con representantes de la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), promotores de la construcción de una mina en la Sierra de la Mosca, a los que ha trasladado la oposición del nuevo equipo de Gobierno a este proyecto, tal y como ha venido defendiendo el grupo municipal del PSOE cuando estaba en la oposición.

La reunión, que ha sido en un "encuentro personal", se produjo la semana pasada cuando el nuevo alcalde apenas llevaba diez días en su cargo, pero no ha trascendido hasta este martes cuando Salaya ha sido preguntado por este asunto tras mantener un encuentro con representantes de la Agrupación Vecinal.

Así, ha señalado que en la reunión trasladó a la empresa "la misma posición" que ha mantenido el PSOE "desde el principio" respecto a este proyecto y que se elevó en el Pleno municipal que rechazó la modificación del Plan General Municipal (PGM), con lo que no se permite la actividad extractora en la Montaña cacereña.

Salaya ha señalado que ha recibido a los empresarios mineros "por cortesía" y porque quiere transmitir la idea de que el nuevo equipo de Gobierno "va a hablar con cualquier empresa que se dirija a la ciudad", según ha explicado en declaraciones a los medios.

"Compartimos el fondo de la oposición al proyecto y lo mantenemos pero no compartimos la forma en la que se ha obrado con la empresa invitándoles a venir y después diciendo que no les queremos aquí. En cualquier caso la cortesía no puede perderse y, más allá de eso, nuestra posición es clara", ha subrayado.

Relacionado con este asunto, este miércoles está prevista la reunión con los representantes de los colectivos que han solicitado a la Junta de Extremadura que la Sierra de la Mosca sea declarada 'Paisaje protegido', una figura medioambiental que impediría a largo plazo la puesta en marcha de proyectos como el de la mina de litio.