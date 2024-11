El protocolo para acabar con el nenúfar en el Guadiana en Badajoz incluye un estudio

Ep.



La Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz y la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) han firmado este miércoles, día 13, el protocolo de actuación dirigido a tratar de erradicar la planta invasora del nenúfar mejicano en el río a su paso por la capital pacense, que incluye, como ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, un estudio para que "no vuelva a suceder".



El proyecto, cuyas obras se podrían prolongar durante 6 años con un presupuesto de 25 millones de euros, está dirigido al dragado parcial del Guadiana, como se ha puesto de manifiesto en este acto en el que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, han rubricado este convenio acompañados del delegado del Gobierno, que ha mostrado su "enorme satisfacción" por que las tres administraciones hayan llegado a este acuerdo y que se firme el convenio.



Junto al citado estudio, el protocolo también contempla un comité de seguimiento formado por dos cargos de la Junta, otros dos del consistorio y otros dos de la Confederación, más un representante de la Delegación.



"Si todo va como tenemos previsto", dicho comité se reunirá próximamente cuando se publique la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de dragado parcial del río, que creen que va a ser "dentro de muy poco", y tras lo que corresponde "a partir de ahora" trabajar y llevarlo a cabo, ante lo que recuerda que la obra va a ser llevada a cabo en su totalidad por la CHG y será "muy compleja", pero es "voluntad" de todas las partes intentar ir resolviendo los problemas que pueda ir causando.



Mercedes Morán ha destacado que "como no podía ser de otra forma" las administraciones se han puesto de acuerdo para poder actuar sobre esta planta invasora, y que desde la Junta "por supuesto" y dentro de sus competencias agilizarán y tratarán "ágilmente" las autorizaciones que sea necesario, a la vez que estará "a disposición" de todo lo que se necesite que sea de su ámbito; mientras que Ignacio Gragera ha remarcado que este miércoles dan un paso "definitivo" para intentar solucionar un problema que afecta y preocupa a todos, no solo en Badajoz.



También se ha referido el regidor a las posibles afecciones que puedan sufrir los vecinos ante esta obra que afectará a la ciudad "durante mucho tiempo", pero que es "total y absolutamente necesario" hacerla, como también lo es que el ayuntamiento en la parte que le corresponde, como en materia de tráfico, pueda poner a disposición de quien la ejecuta, Gobierno y CHG, los medios públicos municipales que pueda tener a su disposición, así como la cesión, en su caso temporal, de los terrenos necesarios para poder tratar y depositar los lodos que se van a retirar del lecho del río.

HABRÁ AMPLIACIÓN