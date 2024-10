Policías locales y bomberos de Badajoz no han cobrado los nuevos complementos salariales

Ep.

El sindicato (Aspolobba) ha asegurado que la Policía Local y los Bomberos de Badajoz no han cobrado este pasado martes el nuevo complemento salarial para cubrir eventos y jornadas extraordinarias incluido en el presupuesto de 2024, después de que un informe de la Intervención municipal haya "bloqueado" el abono en la nómina de octubre.

Al respecto, el Ayuntamiento de Badajoz ha indicado en declaraciones a Europa Press que "se está en trámites de resolver el expediente".

Mientras, el presidente de Aspolobba, sindicato de policías locales y bomberos, Manuel Manzano, ha detallado que Intervención "está bloqueando el pago", no el acuerdo en sí de estos complementos voluntarios que, en el caso de los policías, se denomina 'ATE (Atención de Eventos)' asciende a 280 euros brutos, y el de los bomberos consiste en asistencia a domingos o festivos por 233 euros brutos, en ambos casos por mes en 2024 y que se tenía que haber abonado desde septiembre.

No obstante, en el caso de la Administración general quienes se apuntaron al refuerzo de tarde sí han cobrado el dinero correspondiente, ante lo cual desde Aspolobba se alegran y se congratulan de que esos funcionarios sí hayan podido cobrar ese complemento.

Respecto a los policías locales y bomberos, están "a la espera" de que el ayuntamiento resuelva este expediente "cuanto antes", al tiempo que ha explicado que, desde el equipo de gobierno, le habían dicho que "esto iba a pasar" y que "ellos están trabajando para poder solventar el expediente lo antes posible, porque son conscientes de que los policías, sin embargo, sí están haciendo lo comprometido con el ayuntamiento en el pleno".

"Los policías sí están cumpliendo su parte, los bomberos están cumpliendo su parte y sin embargo el ayuntamiento no nos ha correspondido", ha apuntado, junto con que no están "contentos, evidentemente" ni "tirando cohetes", pero son "conscientes" de que el procedimiento administrativo "lleva unos tiempos", por lo que están "a la espera" y confían "plenamente en la buena fe de la corporación municipal y del pleno municipal" del que, como ha recordado, "no votó nadie en contra" con esta medida que "solventa el problema de la ciudad".

De este modo, no valoran llevar a cabo medidas de protesta "en absoluto", y como ejemplo ha agregado que este fin de semana se prevén "muchísimos" desplazamientos a los cementerios por Todos los Santos y hay "un montón" de refuerzos de policía y se van a cumplir "a rajatabla".