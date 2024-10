PSOE Badajoz insta a fijar "de una vez" uso definitivo del hornabeque de Puente de Palmas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha preguntado al equipo de gobierno del PP si "por fin tienen claro" el uso del hornabeque del Puente de Palmas, tras cuatro años de cambios de opinión respecto a qué uso destinarlo.

Al respecto, ha sostenido que el equipo del PP en el Ayuntamiento de Badajoz "lleva demasiados años lanzando globos sonda" sobre esta cuestión.

La concejala socialista, Concha Baños, ha recordado en este sentido que ya en 2018 hablaron de destinarlo a un espacio sociocultural, a un centro de interpretación de la fortificación abaluartada o "hasta" una terraza-bar; así como que en mayo de 2021 avanzaron que sería un centro de interpretación del propio hornabeque y que abriría a mediados de 2022.

"No fue así" y "pocos meses después" se habló de un "pequeño" museo de la Guerra de la Independencia, que "incluso" sería en tres fases, con una de las cinco salas para acoger uniformes de la asociación de recreadores Baluarte.

"Sería una realidad también en 2022. Pero no lo fue", ha agregado, mientras que el pasado verano se terminó la tercera reforma, tras la primera en 2014, otra en 2017 y la citada de 2023, y, "desde entonces", el equipo del PP "no tiene ninguna prisa en dar con la idea y hacerla realidad".

Así, los socialistas esperan que "les llegue pronto la inspiración", según han señalado en una nota de prensa en la que han expuesto que la ciudad merece una explicación porque "no es normal" que en 10 años desde que terminó la obra de los parques del río, ningún pacense haya podido ver ninguna de la cinco salas que tiene esta fortificación.

Desde el Grupo Socialista, han pedido dar uso "de una vez" al hornabeque del Puente de Palmas, puesto que "llevan cuatro años haciendo anuncios y sin hacer nada", a la par que han recordado que se recuperó un edificio que es patrimonio de la ciudad "para tenerlo después cerrado".

La última obra se terminó hace 16 meses, ha precisado, para recalcar que el equipo del PP "no se aclara a qué destinarlo" y, por eso, el PSOE pide que se abra "cuanto antes" porque no quieren que se sume a espacios cerrados como la Galería de Fusileros, el COC, el albergue juvenil, el Museo del Carnaval, la Pajarera o el Fuerte de San Cristóbal para uso hostelero.

Por último, también han solicitado que, si no saben qué hacer con el hornabeque, se asesoren y pregunten "pero no nos mientan", ha advertido Concha Baños, que considera que "lo suyo sería que este espacio ya estuviera incorporado al circuito de monumentos abiertos en la ciudad", de forma tal que el que no lo sea en la actualidad, "es un error 'monumental' del equipo del PP".