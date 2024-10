Ayuntamiento Badajoz firma decreto de aprobación definitiva del Programa Campus Cívita

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz ha firmado este martes, día 22, el decreto de aprobación definitiva del Programa Campus Cívita, del que ya se dispone del informe favorable de impacto ambiental del proyecto de urbanización que, previsiblemente y tras las aprobación de los proyectos de urbanización y reparcelación, se estima que podría iniciarse a primeros de 2025.



Situado en la margen derecha en la zona entre el campus pacense junto a Cuartón Cortijo y la A-5, Campus Cívita 1 (SUB CC 9.1-1) tiene una extensión total de 195.000 metros cuadrados de superficie, de la que 71.000 serán para uso residencial, 42.000 para equipamientos públicos y 9.600 para uso comercial exclusivo. En relación al número de viviendas, 524 serán colectivas libres, 275 colectivas protegidas y 154 unifamiliares, con un total de 953.



El proyecto total de Campus Cívita, sumando los sectores uno, dos y tres, contempla una extensión total de 544.000 metros cuadrados, 169.000 para uso residencial, 134.000 para equipamientos públicos y 21.000 para uso comercial exclusivo, además de 1.345 viviendas colectivas libres, 746 colectivas protegidas y 420 unifamiliares, 2.511 en total.



Del mismo modo y como ha avanzado el presidente del grupo Cívitas, Alejandro Ayala, tras firmar el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el decreto de aprobación definitiva del Programa de Ejecución del primer sector de Campus Cívita, en los terrenos colindantes a dicha zona se va a construir una fotovoltaica que asegure toda la energía que precisen los vecinos, mediante el almacenamiento eficiente de la energía en supercondensadores que actuarán de acumuladores.



Para la gestión de esta planta, se están ultimando conversaciones "muy avanzadas" con uno de los mayores operadores de Extremadura. También se ha referido a la sostenibilidad, "clave" en toda la estrategia de Cívita, y ha avanzado que, a la utilización de materiales sostenibles como pinturas que absorben CO2, se suma una pieza "clave" para el abandono de las energías fósiles y la reducción de la huella de carbono local, con la comunidad energética que, además, ahorrará el 50 por ciento de la factura de la energía de los hogares.



VIVIENDA Y CREACIÓN DE EMPLEO



Ayala ha dado las gracias al alcalde, el concejal de Urbanismo y al equipo de gobierno del ayuntamiento, que ha hecho posible "un sueño" para su grupo después de que en 2019 presentaran este proyecto que pensaban que sería "transformador" de la ciudad.



Así, querían que lo fuera a nivel de vivienda y acompañarlo de la creación de empleo, con un proyecto industrial que también fuera "transformador" tanto para la capital pacense a nivel de imagen en lo que se construía, como respecto a un cambio en el sector industrial acompañando todos los desarrollos de la Plataforma Logística.



Cinco años después, están entregando viviendas en el entorno de la avenida de Elvas y van a centrar sus "esfuerzos" en Campus Cívita y, del mismo modo, ha avanzado que en el primer trimestre de 2025 podrían iniciar las obras de urbanización del primer sector de los tres que componen este último.



"Simultáneamente" en la Plataforma Logística, ha precisado, les han aprobado incentivos regionales y las ayudas del Perte del vehículo eléctrico, por lo que cuentan con una cantidad de dinero "relevante", entre lo que aportan los socios y la Administración, pendientes de que acabe el proceso de la mina de litio de Cañaveral "para tener todos los elementos que hacen posible la transformación industrial e integrar el almacenamiento energético, todo en la misma comunidad extremeña".



Y es que, como ha recordado, están en el proyecto de las minas, el de las baterías y el inmobiliario, - Alejandro Ayala es el socio mayoritario de Phi4tech, Lithium Iberia y Cívitas - y cree que "nadie puede dudar de la apuesta absoluta que este grupo ha hecho por Extremadura y, en particular, por Badajoz".



PHI4TECH



Preguntado por la fábrica de supercondensadores Phi4tech prevista en la Plataforma Logística, Ayala ha señalado que la primera fase son 22 millones y, en cuanto tengan la concesión de explotación de la mina de litio, para lo que están "muy cerca", podrán empezar las obras.



Al mismo tiempo, ha matizado que es el socio mayoritario de las tres empresas, en las que ha habido una serie de cambios en sus socios, y como tal tiene la "ventaja" de que decide él mismo, no hay que tener acuerdo societario y van a impulsar esa fábrica porque la ve "fundamental" para Badajoz y la parte inmobiliaria porque "si creamos empleo venderemos casas", ante lo que ha avanzado que van a intentar incorporar un número de ingenieros superiores "importante" para el Centro de I+D y la fábrica de supercondensadores.



Así y sobre las obras de esta última, ha resaltado que los condensadores tienen ánodo y cátodo, y que este último lleva hidróxido de litio, níquel y cobre, así como que compraron una mina en Badajoz, en Monesterio, y pidieron los permisos de explotación de otra, la de Cañaveral, para poder contar con esos componentes. "No depende tanto de cuándo empiezo, sino cuándo tengo todos los elementos que necesito para componer la batería", ha dicho.



"Si no tengo todo lo que necesito, tengo que esperar", ha continuado, para remarcar que "ahora es el momento" en el que ya están "muy cerca" y pendientes de un permiso de la comunidad de regantes del Guadalquivir "para arrancar el níquel y el cobre" y "a punto" de contestar las últimas alegaciones y que el litio pase a fase de concesión de explotación. "Yo entiendo que, en 2025, estaremos para todo", ha dicho, y podrían ponerse en marcha las obras, si la mina de litio está en el primer trimestre y, en general, si cuentan con todos los elementos de la cadena de valor.



EL ALCALDE DE BADAJOZ DESTACA QUE ES UN "PASO MÁS"



Por su parte, el alcalde de Badajoz ha valorado que este martes se da un "paso más" para ver hecho realidad el proyecto del Campus Cívita, con la firma del decreto con el que se aprueba definitivamente el programa de ejecución del primero de los tres sectores que engloban este proyecto "transformador" y que, como se ha venido presentando en los últimos tiempos, pretende crear nuevas zonas residenciales en la ciudad y hacerlo de una manera "diferente", "más sostenible" y "diferenciada" del urbanismo tradicional de Badajoz.



"Por tanto, un paso adelante en esa configuración de Badajoz como ciudad de referencia también en el ámbito urbanístico", ha señalado, junto con que este martes se ha firmado la aprobación definitiva tras una tramitación urbanística de la que se han ido dando "pasos en firme" y, con esto, lo que pretende el ayuntamiento y "por supuesto" el promotor es iniciar las obras de urbanización, una vez que estén "listos y preparados para ello", y que permitan poder proceder a la construcción de viviendas en un barrio concebido con grandes espacios verdes con zonas verdes o dotacionales.