Ayuntamiento Badajoz abrirá una oficina para revitalizar el comercio en el Casco Antiguo

El Ayuntamiento de Badajoz creará una oficina comercial dirigida a revitalizar el comercio del Casco Antiguo gracias a una subvención de 654.328 euros de la Junta.

El concejal delegado, Eladio Buzo, ha detallado en rueda de prensa las inversiones o acciones que el consistorio va a llevar a cabo tras recibir esta subvención otorgada en sus presupuestos por el Ejecutivo autonómico, al que ha agradecido su "sensibilidad" con el comercio, "sobre todo" en los cascos históricos y en concreto el de Badajoz.

En este sentido, ha explicado que han tenido reuniones con el sector del comercio para saber su opinión y cuáles son las acciones que tiene que hacer el ayuntamiento para ayudar o colaborar para revitalizar el comercio en el Casco Antiguo, algo que preocupa "mucho" al equipo de gobierno local y ante lo que ya en la anterior legislatura mostró su "empeño" por transformar esta zona de la ciudad.

Entre las acciones planteadas tras hablar con el sector comercial y otros colectivos para que el comercio del Casco Antiguo tenga "vida" y, junto a la gente interesada en residir en esta zona de la ciudad, también los haya que quieran montar un negocio, ha destacado la mejora de infraestructuras comerciales con la instalación de toldos para crear "una vía comercial", y empezar por las principales calles para crear sombras que hagan "más agradable" el tránsito por las zonas más comerciales.

Para ello, y con una partida de 120.000 euros, instalarán toldos en la calle Menacho, Santo Domingo, el lateral de San Francisco situado frente al Teatro López de Ayala y en Felipe Checa a modo de "pasillos" o "islas comerciales".

Los toldos irán sobre columnas, no ocuparán la totalidad de estas calles y se va a considerar en la licitación como mejora el que se puedan quitar y poner todos los años, de modo que estarían entre mayo y octubre en aras de su mantenimiento sostenible y económico.

También van a retirar los toldos de la calle San Juan, un tema que ha acarreado su "controversia" entre los defensores de que se quiten y los de que se mantengan, ante el que la razón para su retirada pasa por la eficacia en el gasto, dado que hay que ponerlos nuevos y no se pueden arreglar, sumado a que hay vecinos que viven en la zona que no están de acuerdo con que sigan puestos, por lo que han decido quitarlos de una calle que, por otro lado, "no tiene excesivo sol".

OTRAS ACCIONES

Otras acciones pasan por la actualización y mejora de la iluminación en la zona de la plaza y la calle Virgen de la Soledad, Francisco Pizarro, Moreno Zancudo o San Juan, una propuesta que les han hecho al hilo de la cual consideran que, como tal, la iluminación no ayuda al comercio "directamente", pero sí va a contribuir a que haya gente que, con más luz, tenga "más imagen de seguridad". Al respecto, empezarán por estas calles con una partida de 100.000 euros e irán viendo su resultado y ampliando a otras calles.

En tercer lugar, instalarán maceteros colgantes en las farolas de las calles San Juan, Francisco Pizarro, Virgen de la Soledad, calle Obispo, Santo Domingo, Plaza Minayo o San Atón con un importe de 47.000 euros; y en cuarto rótulos luminosos en farolas con la leyenda 'Badajoz, ciudad de compras' junto a la retirada de los tótems de la zona de Menacho que están "muy deteriorados".

La quinta actuación está dirigida al embellecimiento y la mejora de vías con la pavimentación de la calle Virgen de la Soledad siguiendo la línea que San Juan con calzadinha portuguesa, y la sexta consiste en la colocación de vinilos decorativos en los escaparates de establecimientos vacíos, si los propietarios dan su permiso y para lo cual está en licitación la contratación de una empresa que haga un estudio que, además de indicar el número de estos últimos en el Casco Antiguo, refleje el tiempo que llevan cerrados o el tipo.

La última inversión contemplada por el ayuntamiento pasa por la creación de la citada oficina de comercio, al hilo de lo cual Eladio Buzo ha destacado la importancia de estar "a pie de calle" aunque los concejales y el alcalde ya lo están, y ha considerado que tienen que contar con una localización identificable y que la gente, ya sea del comercio o no, sepa que en la misma le pueden atender, asesorar o ayudar.

Para ello, la sede estará en unos locales situados en el lateral de San Francisco en el López de Ayala y van a llevar a cabo una obra para que se cuente con una oficina de comercio que pueda ayudar y asesorar y sea conocedora de la problemática de este sector para la ciudad y quienes vienen de fuera.

Con un importe total de 654.328 euros, las inversiones están financiadas por la Junta de Extremadura y van a empezar con las licitaciones de estos proyectos, para lo que tienen de plazo, aunque puede ser prorrogable, hasta julio de 2025, ha señalado, junto con que cree que ayudarán a reactivar la actividad comercial, atraer nuevos negocios y consolidar la ciudad como un "referente" en cuanto a compras o turismo comercial.