El PSOE de Badajoz urge parar la degradación en el entorno de la estación de autobuses

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha reiterado este jueves sus críticas ante la situación que se está viviendo en las zonas próximas a la Estación de Autobuses de la ciudad, a tenor de lo cual considera que urge "parar la degradación" en este entorno y cuestiona que el equipo de gobierno del PP "mire para otro lado" y consienta que dicho deterioro "vaya a más y sin intervenir en el barrio".

Así pues, la edil socialista Silvia González ha lamentado que "el toque de atención" que dio sobre este problema hace seis meses no tuviera consecuencias, "lo que ha agravado la situación de degradación".

Al mismo tiempo, la concejala ha destacado que el "mal momento" por el que pasa este barrio en general "es más que evidente", y que la situación en particular de la Plaza Virgen de la Victoria, parque localizado frente a la puerta principal de la estación, es "lamentable". Un ambiente "de inseguridad" que "se ha extendido" a otras zonas cercanas, y ha llegado a los jardines que hay a lo largo de la avenida Damián Téllez Lafuente.

Así pues, los vecinos, ante una situación "tan desesperada", se han organizado y comienzan una recogida de firmas para exigir al Ayuntamiento de Badajoz "una solución para sus vidas", respecto a lo cual el Grupo Socialista espera que, tras esta iniciativa, "tengan el inmenso honor de ser recibidos por el equipo del PP y, sobre todo, sean atendidas sus demandas".

A este respecto, Silvia González se ha ofrecido al equipo de gobierno para acompañarlos por el barrio "para que pulsen la gravedad del problema", a la vez que ha explicado que se trata de una zona residencial donde viven muchas familias, y de paso tanto para quienes llegan a la Estación de Autobuses, como quienes acuden al hospital cercano, centros educativos o pistas deportivas.

Y es que en estas calles, según detalla el PSOE en una nota de prensa, se puede encontrar alcantarillado "completamente atascado" que no desagua en los días de lluvia, zona de arboleda sin podar que tapa la iluminación de las farolas "haciendo aún más inseguras las horas sin luz", una "absoluta" falta de limpieza en las fuentes ornamentales, pavimento roto que provoca caídas o ausencia de césped en las zonas ajardinadas, "por no hablar de la inseguridad".

Igualmente, González ha preguntado a este respecto si el equipo del PP "va a seguir mirando para otro lado, sin hacer absolutamente nada, consintiendo que la degradación vaya a más", a la par que ha reprochado que las inversiones anunciadas en juegos infantiles en la plaza Virgen de la Victoria no se hayan materializado, cuyo estado, ha agregado, "no puede ser peor y ya hace mucho que fueron desahuciados por el Consistorio, sin mantenimiento alguno".

Algo que ocurre también con la fuente ornamental, que lleva años sin funcionar, según la concejala socialista, que ha indicado que los vecinos pidieron en abril un cita al alcalde y aún no les ha atendido. "En medio año no ha encontrado un hueco para escucharlos, pero sí ha encontrado siete días para irse a Chile", ha agregado.

"Las familias no pueden hacer uso de este parque y sus zonas aledañas, los escolares se sienten atemorizados y han de modificar sus rutas escolares, niños y niñas que ya no pueden salir solos a la calle, e incluso personas mayores que valoran la posibilidad de cambiar de barrio ya que esto no es lo que era", ha concluido la concejala socialista, que no ha querido trasladar en su intervención ante la prensa "la crudeza de unas imágenes donde se podría atentar contra la integridad de algunas personas que hacen vida en la calle".