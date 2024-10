CCOO lamenta la muerte de un joven en accidente laboral en Don Benito

CCOO de Extremadura ha lamentado la muerte en accidente laboral este pasado lunes de un joven de 32 años en la empresa Capilla Maquinaria Agrícola de Don Benito al ser atrapado por la grúa con la que trabajaba.



En concreto, el Consejo Regional de CCOO de Extremadura, reunido este martes, ha guardado un minuto de silencio en un "gesto de tristeza por esta pérdida", y ha trasladado sus condolencias a sus familiares, amistades y compañeros de trabajo.



Y es que, según señala CCOO a través de una nota de prensa, este fallecimiento "era evitable si se hubieran cumplido las medidas que exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", por lo que el sindicato insta a la Inspección de Trabajo a llevar a cabo una "investigación en profundidad sobre las circunstancias que han provocado este lamentable accidente".



A este respecto, añade el sindicato que este mismo lunes también se produjeron dos heridos graves en el trabajo en Extremadura, uno de ellos en Villanueva de la Serena, donde un hombre de 44 años sufrió una descarga eléctrica, en un día de lluvia, mientras estaba soldando, y otro en Badajoz, donde un trabajador de 45 años cayó de una altura de tres metros y padece politraumatismos.



Ante esta situación, CCOO de Extremadura ha expresado su "enorme preocupación por el aumento este año de los accidentes laborales graves y mortales en la región", ya que según los datos que ha aportado, en lo que va de año en Extremadura han muerto en el trabajo siete personas más que en todo el año pasado.



Por tanto, con el fallecimiento de este pasado lunes, 17 personas han perdido la vida en nuestra región por el simple hecho de ir a trabajar, ha alertado la organización sindical.



Por todo ello, reafirma CCOO que las empresas "tienen la obligación de proteger la salud y la vida de sus trabajadores y trabajadoras y cumplir la Ley", ante lo que el sindicato considera "evidente que muchas empresas no asumen que la protección de la salud es una prioridad y no toman las medidas necesarias con el interés de ahorrarse costes y maximizar sus beneficios".



Por tanto, el sindicato critica también la labor de muchos servicios de prevención, que "se limitan a cumplimentar los papeles que requiere la ley", así como de la Administración, que "no despliega los medios y recursos necesarios para vigilar y controlar que se cumple la ley".



Finalmente, recuerda CCOO que este pasado lunes fue "precisamente" el Día Internacional por el Trabajo Decente, y señala que "la falta de un trabajo en condiciones dignas y estables está detrás también de la siniestralidad laboral", ya que "el trabajo precario, inestable, con poca formación y sin condiciones de seguridad son todos ellos factores de aumento de riesgo de sufrir accidentes", concluye.