Ayuntamiento de Badajoz entiende que carece de competencia ante las especies invasoras

El alcalde accidental de Badajoz, Carlos Urueña, ha replicado al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, sobre su petición de colaboración a la Junta y el ayuntamiento para acabar con el nenúfar en el Guadiana a su paso por Badajoz que los "primeros interesados" en que se acometa la limpieza del río son el consistorio y todos los pacenses.

No obstante, se tiene que tener en cuenta "en primer lugar" si el ayuntamiento de la capital pacense "tiene realmente competencias en la limpieza de especies invasoras". "Algo que, por lo que nosotros entendemos no es así" y que ha comparado con que les pidiesen a ellos que les ayudasen a hacer un polideportivo municipal o un aparcamiento.

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su valoración después de que Quintana y Moraleda hayan reclamado este miércoles la cooperación y la colaboración de la Junta y el Ayuntamiento de Badajoz para acabar con el nenúfar mexicano en el tramo urbano del río a su paso por la capital pacense mediante el proyecto dirigido al dragado parcial del río.

También han señalado que hace más de un año se envió un borrador de un protocolo de colaboración que determina de quiénes son las competencias para que se pueda actuar en la eliminación del nenúfar pero, según Moraleda, no han tenido respuesta.

Sobre dicho convenio, Urueña ha matizado que, en este caso, sí que es verdad que se lo han mandado, pero que les tendrán que explicar "exactamente" por qué el ayuntamiento tiene que entrar en el mismo. "Que a lo mejor si nos reunimos y nos lo explican lo podremos entender", ha dicho.

También quieren saber si en el resto de ciudades de Extremadura, por ejemplo en Mérida, cuando se limpió el río se tuvo que hacer un convenio, y si la parte del ayuntamiento y la Junta de Extremadura también tuvieron que ayudar económicamente para realizar esa limpieza.

En este punto y preguntado por si en el convenio de colaboración figura algún importe económico, ha explicado que recuerda que se lo mandaron pero no han vuelto a hablar de este tema, así como que lo remitieron al ayuntamiento "hace bastantes meses" y no se han reunido con ellos para estudiar "específicamente" ese texto.

En este punto, ha reconocido que ha tenido "bastantes" reuniones con Confederación por otros temas de obras que llevan y que afectan a ambas partes, y ha agregado que tienen "muy buena relación, por otro lado, en ese sentido".

No obstante y respecto al convenio referido al nenúfar y al Guadiana, "algo tan importante", además de mandarles el texto no han tenido reuniones "digamos de alto nivel". "Reuniones de alto nivel donde se nos explique por qué tenemos que actuar nosotros, por qué tenemos que asumir ese porcentaje y luego como se va a ir haciendo la obra", ha incidido, para concluir que, en ese sentido, no tienen más datos que la información publicada en los medios de comunicación.

El alcalde accidental de Badajoz, Carlos Urueña, primer teniente de alcalde y regidor accidental por el viaje de Ignacio Gragera a Chile junto a la delegación extremeña para conocer la red académica que impulsa el proyecto universitario Uninde, ha hecho estas declaraciones a los medios tras participar en la inauguración de la Terminal Ferroviaria Intermodal de la Plataforma Logística de Badajoz.