La Diputación de Badajoz dedica 7 millones a inversiones en municipios vinculadas a ODS

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado por unanimidad de PSOE y PP en su sesión de este viernes, día 27, el Plan Provincial Impulsa ODS, dotado de 7 millones de euros para que los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes y las entidades locales menores aumenten las cantidades invertidas en actuaciones vinculadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



La vicepresidenta segunda y diputada de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio, Carmen Yáñez, ha detallado el expediente de modificación de crédito referido a este plan, aprobado también por unanimidad, parte de los cuales proceden de partidas que se habían presupuestado "por encima" y no se van a ejecutar con un importe de 5,1 millones, junto con 1,8 millones del remanente positivo de tesorería, que suman 7 millones destinados a esta iniciativa dirigida a municipios con menos de 20.000 habitantes y a las entidades locales menores en aras de que se alineen con los 17 ODS.



Acto seguido, el portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, ha anunciado el voto positivo de su grupo tanto a este punto como al siguiente, el plan en sí, al entender que es "importante" porque "a final" estos 7 millones se van a distribuir entre las distintas localidades de la provincia y mejorarán los servicios y las infraestructuras de los pueblos, en beneficio de los habitantes de la provincia.



Por su parte, el diputado de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Abel González, ha sido el encargado de dar a conocer los pormenores del Plan Impulsa ODS, sobre el que ha señalado que la propuesta de creación de este nuevo plan de inversiones o infraestructuras viene motivada por la necesidad de que los municipios de la provincia aumenten las cantidades invertidas en actuaciones vinculadas al cumplimiento de los ODS.



Así, ha destacado que "está empíricamente demostrado que existe una estrecha correlación positiva entre las cantidades invertidas en este tipo de actuaciones y la rentabilidad obtenida", así como que "indiscutiblemente" son actuaciones generadoras de empleo y riqueza, por lo que se hace necesario dotar a los municipios de los medios y recursos necesarios que les permitan afrontar estas inversiones.



El Plan Impulsa ODS se articula a favor de todos aquellos municipios y entidades locales menores con menos de 20.000 habitantes con una aportación económica de 7 millones de euros, y las inversiones a financiar deben alinearse con la consecución de cualquiera de los ámbitos de los 17 ODS, "dado que persiguen como finalidad la obtención de las mayores rentabilidades posibles".



Como ejemplo de actuaciones, respecto al ODS referido al fin de la pobreza ha citado la promoción de vivienda pública para personas desfavorecidas o la accesibilidad universal y eliminación de barreras en barrios especialmente vulnerables, o ante al relativo al hambre cero la construcción, rehabilitación o remodelación de mercados de abastos.



Otro de los ODS está dirigido al agua y se pueden acometer inversiones en el alcantarillado o respecto al saneamiento o abastecimiento; en el marco de este plan, cuyo periodo de ejecución abarca de 2024 al 2026 y que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha comparado con el Plan E lanzado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al ser "en realidad" un plan de infraestructuras.



Ambos puntos se han abordado en la sección de urgencia, en la que también ha salido adelante por unanimidad un convenio de colaboración a suscribir entre los organismos autónomos de recaudación de las diputaciones provinciales de Cáceres y de Badajoz para la realización de actuaciones conjuntas que permitan potenciar la eficacia y la excelencia en la gestión pública local.



ANTICIPOS REINTEGRABLES O CARRERA PROFESIONAL



En relación al OAR y también por unanimidad, se ha dado luz verde a añadir 3 millones de euros al Plan de Fondos Financieros Reintegrables al detectarse que había más solicitudes por parte de los ayuntamientos que las contempladas en lo presupuestado inicialmente.



También de forma unánime ha salido adelante otro punto vinculado a la puesta en marcha del proceso para alcanzar el nivel III de la Carrera Profesional Horizontal. En concreto, el 30 de septiembre finaliza el plazo de solicitudes para los 742 trabajadores que cumplen los requisitos y la diputación pacense invertirá aproximadamente 1 millón de euros, que se harán efectivos en las nóminas en el mes de noviembre.



El pleno también se ha adherido, por unanimidad, al manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional contra la Explotación de las Mujeres, Niñas y Niños.



INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE



En su turno de intervención, el presidente de la Diputación de Badajoz ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para que agilicen los trámites para sumarse al Plan Diputación Contigo que "a día de hoy no ha sido pagado" y a tenor de lo cual ha indicado que, desde la institución provincial, ejercen un "liderazgo de apadrinamiento demasiado excesivo" y se les está llamando telefónicamente para que se presenten.



"Es que pedimos el favor de que se presenten, eso no puede ser", ha continuado, para trasladar a los diputados que informen a su vez a los ayuntamientos que no van a hacerlo más, van a cumplir los plazos y los consistorios que se queden fuera del programa podrían acogerse a la posibilidad "si acaso de volver a abrirlo para los rezagados", dado que esta actitud está retrasando el plan y se trata de una cuestión de "justicia" respecto a los ayuntamientos "cumplidores".



Asimismo, ha recordado que recientemente se ha presentado el programa de formación Facer, del que beneficiarán 910 personas y que ha relacionado con la creación de la nueva delegación de Formación y Capacitación para el Empleo con la que se está accediendo a fondos a los que hasta ahora la diputación había sido ajena.



Por último, Gallardo ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con las políticas que promuevan la igualdad y la accesibilidad, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Sordas este domingo 29.