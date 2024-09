La FIG Zafra conserva su programación pese a no contar con ganado vacuno, ovino y caprino

La Feria Internacional Ganadera (FIG) de Zafra se celebrará este fin de semana en sus fechas previstas y "con toda la normalidad posible" a pesar de las restricciones sanitarias por el brote de lengua azul, que impide la presencia de ganado vacuno, ovino y caprino.

Así lo han avanzado el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, y el comisario de Ferias, Santiago Malpica, quienes han desgranado la programación de un certamen con más de 500 expositores.

En concreto, respecto a las restricciones al ganado, ha señalado que no tenía sentido "presionar" porque en caso de propagarse la enfermedad "daría una imagen nefasta" a la FIG. "Tenemos que mirar por la salud de la cabaña ganadera, que es la que da sentido a nuestra feria", ha añadido el primer edil segedano.

No obstante, el resto de la programación se mantiene, con todas sus jornadas técnicas, además de la presencia de porcino ibérico, que es el origen de la feria, caballos de pura raza española y ganado avícola.

El alcalde se ha referido, asimismo, a las mejoras acometidas en las naves y en el pabellón central, así como a la embajada comercial que va a desplazarse a Zafra procedente de China, Venezuela, Rusia y Kazajistán, con representantes del mundo ganadero y periodistas especializados.

Una iniciativa del Instituto de Comercio Exterior y Feagas, en la que la feria va a convertirse en "centro de interés para futuros negocios".

Por su parte, el comisario de Ferias, Santiago Malpica, ha reconocido que las restricciones sanitarias van a repercutir en las cifras de negocios, ya que no podrán realizarse las subastas ni las transacciones de las naves ganaderas.

No obstante, ha recordado que en 2005 ya hubo un brote de lengua azul que afectó a la FIG y se hicieron subastas virtuales. En esta ocasión las asociaciones ganaderas no lo han contemplado por falta de tiempo y porque "no tiene sentido subastar un animal que después no van a poder movilizar", según informa el Ayuntamiento de Zafra en una nota de prensa.

AUTORIZACIÓN A LAS CORRIDAS DE TOROS

Por otro lado, la empresa Mar Toros, S.L. ha comunicado este martes que cuenta con todos los permisos necesarios para la celebración de los festejos taurinos de la Feria de Zafra.

De esta forma, el concurso de Recortadores del viernes, la corrida de rejones del sábado, con Andy Cartagena, Diego Ventura y Leonardo Hernández; y la corrida de toros del domingo, con Talavante, Roca Rey y Juanito; podrán celebrarse con "total normalidad" tras la autorización de la Junta de Extremadura.