Badajoz espera atraer a 125.000 asistentes a la fiesta sobre su fundación Al-Mossassa

El Ayuntamiento de Badajoz espera que Al-Mossassa, la fiesta que rememora la fundación árabe de la ciudad, alcance una cifra similar a los cerca de 125.000 asistentes del pasado año, atraídos por sus distintas actividades durante el próximo fin de semana.



El epicentro de las mismas se encuentra en un mercado con más de un centenar de puestos de artesanía, gastronomía o ropa y accesorios árabes y pasillos más anchos para favorecer el tránsito de personas.



El Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado este lunes, día 23, una Junta Local de Seguridad con motivo de la celebración de Al-Mossassa, al término de la cual el concejal de Cultura y Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha detallado que el mercado árabe se desarrolla entre las plazas Alta, de San José y de Santa María, los jardines de La Galera y la Alcazaba y se comenzará a montar entre el miércoles y el jueves de esta semana.



Por este motivo, desde este martes no se podrá estacionar en la Plaza de San José y en los aparcamientos de la Alcazaba (en este último caso salvo los trabajadores de la Facultad de Comunicación y Documentación, del Museo Arqueológico o el propio personal que monta el mercado árabe), y a partir del día siguiente se comenzarán a retirar los vehículos.



También se instalarán barreras 'new jersey' en la subida de El Campillo y en Lorenzo Suárez de Figueroa, y la Junta de Extremadura ha autorizado la ampliación en dos horas del cierre de los establecimientos hosteleros del grupo 'c', ha abundado, junto con que los de la zona donde se desarrolla el mercado árabe no podrán montar veladores y, de hacerlo, deberán estar en consonancia con este zoco y garantizar la seguridad y la integración dentro del evento.



FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD



Un "hándicap", ha reconocido el edil, es que el domingo se celebra también el Día de la Bicicleta, un asunto este último que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en concreto, la Policía Local ha previsto en su dispositivo en el que presenta un total de 212 servicios para ambos eventos.



La Policía local también contará con un punto permanente en la calle Castillo, en la entrada de los jardines de La Galera, y en la Plaza de San José.



En el caso de la Policía Nacional, dispondrá tanto agentes de inspección como de paisano y un inspector de coordinación durante todas la noches de Al-Mossassa con un total de 246 servicios, 138 de los cuales coinciden en el fin de semana por el mercado.



Por su parte, la Guardia Civil contará con 40 agentes de tráfico aproximadamente y 30 de seguridad ciudadana durante todo el fin de semana, ha destacado Casablanca, que ha hecho hincapié en que tanto la Benemérita en las afueras y la Policía Local dentro la ciudad harán controles de alcoholemia y drogas y de velocidad.



Los bomberos han revisado el plan de autoprotección y han trasladado que es "adecuado", también la Junta de Extremadura, y habrá 10 de turno de guardia por servicio con la posibilidad de activar turno más de respuesta "si fuese necesario".



A su vez, Protección Civil contará con entre cinco y ocho voluntarios por las tardes durante el mercado, menos el domingo porque estarán en el Día de la Bicicleta, y Cruz Roja con una ambulancia, tanto en el mercado de Al-Mossassa como en el Día de la Bicicleta.



Por último, José Antonio Casablanca ha confiado en que la fiesta se pueda desarrollar de acuerdo a las premisas de seguridad previstas en un evento en el que se concentra mucha gente, "sobre todo" en determinadas horas, como el sábado entre las 18,00 y las 20,00, ante lo que van a incidir en el montaje del mercado para que los espacios sean adecuados y se abran "al máximo posible", como ya se hiciera el año pasado, para facilitar el tránsito de personas, especialmente en los momentos de mayor concentración.



Al mismo tiempo, ha dado las gracias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a todas las personas implicadas para que se pueda desarrollar esta fiesta "de acuerdo a estas premisas de seguridad", y ha puntualizado que, por parte del resto de servicios municipales, Limpieza ha previsto un dispositivo específico con la colocación de unos 50 contenedores y 70 papeleras de cartón en todo el entorno de la fiesta, o habrá un horario especial de apertura de monumentos.