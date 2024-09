Unas 30.000 personas están diagnosticadas de demencia en Extremadura

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura cuenta con unas 30.000 personas diagnosticadas de demencia, de las cuales el 70 por ciento de ellos Alzheimer, como ha señalado el presidente de la Asociación Extremeña de Familiares de Personas con Alzheimer y otras enfermedades afines (Afaex), Ramón Hernández, durante su intervención en el Ayuntamiento de Badajoz en un acto con motivo del día mundial de esta enfermedad, que se conmemora este sábado.



Un acto bajo el lema 'Somos específicos' que invita a reflexionar y actuar "con firmeza" sobre la realidad que enfrentan millones de personas afectadas por esta enfermedad, unos 76 millones a nivel mundial, en el que ha tildado de "fundamental" que se reconozca el derecho de cada persona a recibir un diagnóstico "temprano y certero".



Y es que, como ha destacado, la detección precoz no solo permite una mejor planificación y gestión de la enfermedad, sino que también brindaría a los pacientes y a sus seres queridos "la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre su futuro".



Al mismo tiempo, ha exigido el derecho de acceso al tratamiento actual y futuro, y ha apostillado que la investigación en alzheimer avanza y es "imperativo" que todos los afectados puedan beneficiarse de los avances científicos y terapéuticos que se logren.



En este contexto, es "esencial" revisar "en profundidad" la Ley de Dependencia, la cual debe adaptarse a las necesidades cambiantes de las personas con demencia y sus cuidadores, de modo que se asegure que reciban el apoyo y los recursos necesarios para afrontar los restos que la enfermedad conlleva.



CONDICIÓN "COMPLEJA"



Ramón Hernández ha detallado que la demencia es una condición "compleja" que presenta una "singularidad y especificidad" que merecen ser reconocidas y entendidas y que, al hablar del alzheimer, se trata de una condición médica y supone también historias de vida, luchas y momentos compartidos con seres queridos que enfrentan esa "desafiante realidad", además de conllevar un coste económico "bastante importante" aunque hay ciertos servicios que están subvencionados con ayudas públicas.



Como ha concretado, el alzheimer es una forma de demencia que no solo afecta a quienes lo padecen, sino que también transforma la vida de quienes les rodean, familiares, amigos y cuidadores.



Así, este día mundial del alzheimer "es un recordatorio de que no estamos solos en esta lucha". "Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia, ya sea a través del voluntariado, que también se necesita en muchas ocasiones, la educación, la ayuda emocional o el apoyo a la promoción de la investigación", ha expuesto.



Por último, se ha referido a las asociaciones de familiares y, desde Afaex, ha hecho un llamamiento para que se invierta en investigación, se dote de fondos al Plan Nacional de Alzheimer cuya andadura "ha sido bien corta" y a tenor de lo cual ha lamentado que, después de un "tremendo" trabajo realizado desde la Confederación Española, su puesta en marcha "ha quedado en agua de borrajas".



"Tenemos un gran documento lleno de promesas y de esperanzas que, desgraciadamente, no se han materializado", ha resaltado, para invitar a alzar la voz para exigir estos derechos y visibilizar el compromiso con quienes se ven afectados por esta enfermedad.



Acto seguido, Ramón Hernández ha relatado algunos de los actos que tendrán lugar con motivo de este día, como una mesa informativa en la mañana de este viernes en El Corte Inglés de Badajoz, la publicación este sábado de los Premios del VII Certamen fotográfico de Afaex o una caminata contra el alzheimer prevista para el lunes junto a una charla sobre esta enfermedad.



Otras actividades tendrán lugar el día 24 con la presentación de la novela 'Morir dos veces' de Alejandro Seral en el Centro de Mayores de Santa Marina, o el 2 de octubre con 'Recordando mi ciudad', que recorrerá sitios singulares de Badajoz como San Francisco o Castelar y el ayuntamiento.



EMPATÍA Y COMPRENSIÓN



Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha dado la bienvenida al salón de plenos del ayuntamiento, que es "la casa de todos" y está abierta para conmemorar y ser utilizada "como altavoz y referente de las buenas causas", en este caso la lucha contra el alzheimer y el cuidado de las personas que lo padecen, ante lo que ha abogado por que, entre todos, se intenten mejorar las condiciones de vida de los enfermos y familiares como "un gran objetivo compartido".



Al mismo tiempo, ha agradecido la labor de Afaex y ha incidido en la empatía y la comprensión, porque "muchas veces" la gente no entiende qué pasa por la cabeza de un enfermo o lo que sufren también los familiares que, en el día a día, ven cómo ese ser querido "poco a poco se va apagando" y "poco a poco va perdiendo sus referencias, tanto espaciales como afectivas".



También se ha referido a "lo duro" que es tener que vivir esa situación, ante la que es "muy necesaria" esa empatía y esa comprensión, tanto para el día a día como para comprender determinadas reacciones de tensión o de enfados que se dan en ocasiones "consecuencia del desgaste diario que van sufriendo y del machaque emocional que supone ver al ser querido en una situación muy complicada".