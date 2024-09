El Plan de Diputación para reducir los mosquitos en Vegas Altas ha llegado a 22 municipios

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Transición Ecológica, ha completado por cuarto año consecutivo el Plan de lucha contra los mosquitos en los municipios de las Vegas Altas del Guadiana, con un presupuesto de 222.304 euros, del que se han beneficiado un total de 22 municipios de la comarca.



En concreto, el objetivo principal de este plan es reducir las poblaciones de mosquitos en las áreas residenciales de los núcleos urbanos afectados, hasta alcanzar un "nivel de tolerancia aceptable" para los ciudadanos.



Así pues, con esta iniciativa se busca minimizar las molestias causadas a la población y prevenir la posible transmisión de enfermedades. Los municipios de las Vegas Altas que se han beneficiado de este plan incluyen Acedera, Entrerríos, Gargáligas, Hernán Cortés, Medellín, Navalvillar de Pela, Obando, Palazuelo, Puebla de Alcollarín, Rena, Ruecas, Santa Amalia, Torrefresneda, El Torviscal, Valdehornillos, Valdivia, Vegas Altas, Villar de Rena, Vivares, Los Guadalperales, Yelbes y Zurbarán.



Para hacer balance del plan de 2024, y para establecer mejoras de cara a la anualidad 2025 y siguientes, el diputado del Área de Transición Ecológica, Raúl Jareño, el vicepresidente primero de Diputación, Ramón Díaz, y responsables técnicos del Área de Transición Ecológica y Tragsatec, han mantenido este miércoles una reunión con alcaldes de los municipios beneficiados.



Entre otras cuestiones, se ha abordado una revisión de los porcentajes de financiación por parte de Diputación de Badajoz, adelantar los tratamientos adulticidas y las campañas de sensibilización ambiental, además de estudiar la implementación de sistemas apoyo a la nidificación que favorezcan la presencia de aves insectívoras en las zonas verdes de las poblaciones.



La Diputación de Badajoz redacta el plan de actuación, en su totalidad, además de financiar las actuaciones que los ayuntamientos realicen de conformidad con el plan, en sus respectivos ámbitos de actuación, con porcentajes que este año podrán llegar al 70 % de las actuaciones totales.



El Plan de acción se ha desarrollado en varias fases, que incluye la digitalización de zonas húmedas, espacios verdes y cultivos colindantes en los municipios; la identificación y verificación de áreas críticas de proliferación de mosquitos en zonas urbanas; la elaboración de calendarios de tratamientos biocidas; la selección y aplicación de biocidas adecuados; el establecimiento de planes de sensibilización para la población; y el seguimiento, control ambiental y coordinación continua de los trabajos, llevados a cabo por la empresa especializada adjudicataria.



PROBLEMA SANITARIO



Así, según ha destacado el diputado Raúl Jareño, el encuentro con los regidores locales tenía por objetivo conocer cómo se han desarrollado las actuaciones, en qué porcentaje se ha reducido la población de mosquitos y si han disminuido las molestias provocadas en los vecinos, además de atender a las necesidades de esta problemática de cara a los próximos años.



En este sentido, ha afirmado que los regidores municipales "coinciden en que la población de mosquitos se ha reducido". Además, ha señalado que la plaga de mosquitos "se está convirtiendo en un problema de salud", en referencia a los casos de virus del Nilo detectados en la zona, y que "los pueblos que no se han adherido a la subvención aportada por la Diputación este último año han visto agravado el problema, incluso desde el punto de vista sanitario".



"Esperamos que los pueblos que no se han unido este año lo hagan el próximo para que, si no se erradica, podamos bajar en un alto porcentaje la población de mosquitos y reducir el riesgo sanitario al que están sometidos estos pueblos actualmente", ha concluido.



Por su parte, la alcaldesa de Palazuelo, María José Benavides, ha agradecido la implicación y el apoyo económico de la institución provincial durante los últimos cinco años para afrontar la plaga de mosquitos, sobre la cual también coincidió en que ha pasado de ser "una incomodidad" para los vecinos durante el verano a "un problema sanitario", porque los mosquitos "son vectores para la transmisión de enfermedades".



Por último, ha declarado que las actuaciones que se desarrollarán en el futuro serán "más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente", según informa la Institución provincial en una nota de prensa.



CUARTO AÑO CONSECUTIVO



Cabe destacar que el Plan de acción para el control de mosquitos en los municipios de las Vegas Altas, desarrollado por la Diputación de Badajoz desde 2021, representa uno de los ejemplos más destacados del compromiso de la institución con los problemas que afectan a los ciudadanos.



Esta iniciativa refleja un esfuerzo constante por mejorar la calidad de vida y prevenir los riesgos de salud pública asociados con la proliferación de estos insectos. En los últimos cuatro años, Diputación de Badajoz ha invertido ya más de 562.000 euro en estos municipios repartidos, por anualidades, en 93.126,37 euros, 124.903,81 euros, 71.660,95 euros y 273.185,04 euros.



El clima mediterráneo continental de Extremadura, así como la transformación de los sistemas de cultivo hacia el regadío y en especial el arroz, ha provocado que los municipios que engloban las Vegas Altas del Guadiana presenten una serie de hábitats acuáticos "muy favorables para el desarrollo de numerosas especies de mosquitos".



Estos insectos influyen de manera negativa en la calidad de vida de la población, en el desarrollo ganadero y en el turismo, y es por ello que los municipios de las Vegas Altas del Guadiana solicitaron la colaboración de la Diputación de Badajoz para paliar el problema, y a través del Área de Transición Ecológica se ha venido trabajando estos cuatro años al lado de estos pueblos para paliar los efectos provocados por la presencia de los vectores.