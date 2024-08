Gragera hace balance muy positivo de este año y pone las bases para nuevo modelo ciudad

Ep

Así, lo ha señalado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha realizado un "balance muy positivo" de este curso político, añadiendo que continúa la labor de "muchos años", "poniendo, sobre todo, las bases para un nuevo modelo de ciudad" en el que creen.

Un modelo con el que concurrieron a las elecciones municipales de 2023 y que consiguió el respaldo "mayoritario" de la ciudad, ha destacado, junto con que por ese proyecto y con ese compromiso han trabajado durante todos estos meses, al tiempo que ha sostenido que en este año se han "sentado las bases" para conseguir "una ciudad mejor" y ha señalado la cantidad de iniciativas, obras y proyectos que han conseguido materializar en este tiempo, en el que el objetivo era iniciar y continuar con la transformación de la ciudad.

Ante ello, ha planteado que es algo que se hace con infraestructuras, con la mejora en la prestación de los servicios públicos y "sobre todo" con el cumplimiento de los compromisos con los que concurrieron a las elecciones.

Se trata de cuatro años de mandato, ha transcurrido el primero y van a seguir trabajando e intentar "acelerar" de cara al segundo, así como cumplir los compromisos adquiridos y con los vecinos. Entre los proyectos para 2025, como terminar la piscina de la margen derecha o el parque de la zona de El Pico donde se proyecta una zona para conciertos, ha afirmado que son objetivos "claros" y "firmes" y compromisos.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que ha ofrecido un balance "muy positivo" del curso político, después de que hace menos de 12 meses se abriera el corredor de la Calle Stadium. Desde entonces, han hecho "mucho" y "grandes" obras o han puesto en marcha nuevas instalaciones, y están "especialmente orgullosos" de las que han conseguido materializar en Suerte de Saavedra con el centro deportivo y sociovecinal 'Paco Herrera' recientemente inaugurado, además de las pistas deportivas en la avenida del Sol o la nueva iluminación interior de la Alcazaba.

Acto seguido, Gragera ha destacado que han conseguido finalizar y abrir el aparcamiento del Palacio de Godoy, y que han iniciado y continuado con mejoras en materia de accesibilidad, del mismo modo que están en el "tramo final" de la que, en su opinión, va a ser la más importante de todas las que han acometido en los últimos años como el nuevo edificio de la Escuela de Artes y Oficios en San Pedro de Alcántara.

Al respecto, el edificio principal ya está terminado y se están "rematando" las últimas mejoras en el anexo que se ha construido y en la pasarela que los va a conectar, por lo que espera que en agosto lo tengan "totalmente finalizado".

Al mismo tiempo, se ha avanzado en el camino cubierto que conecta el Parque de la Legión y la zona de la Puerta del Alpéndiz, y ha recordado que hace una semanas presentaban la Agenda Urbana de la ciudad, "muy ambiciosa" y en la que se ha hecho partícipes a los vecinos para que aportaran sus ideas y valoraran y priorizaran las intervenciones que pretende acometer el ayuntamiento en los próximos años.

NUEVOS DUSI

En su intervención, el regidor también ha anunciado que están "inmersos y preparados para terminar de rematar" una vez que salga la convocatoria de los nuevos DUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), que en este caso se denominan ETI y que esperan que, finalmente, sus bases se publiquen para septiembre.

Inicialmente iban a salir en junio, pero ha habido retrasos y esperan que para septiembre los ETI puedan estar en marcha y puedan, desde el ayuntamiento, acceder a nueva financiación europea que permitan seguir llevando a cabo esa Agenda Urbana, ese proyecto de ciudad y "por tanto seguir transformando la ciudad de Badajoz".

También ha resaltado la aprobación en este año de los presupuestos municipales que ascienden a casi 140 millones de euros y contemplan inversiones en todos los barrios de la ciudad y las pedanías; y ha puesto el acento en que tienen en marcha obras, proyectos y contratos que van a hacer de la ciudad un espacio "aún mejor" en el que vivir o que visitar, entre ellos la primera fase de puesta en marcha para diagnosticar, arreglar y poner en funcionamiento las fuentes ornamentales o las obras de accesibilidad en pasos de peatones.

Los trabajos de asfaltado o el carril bici turístico que rodea el sistema fortificado de la ciudad son otros de los proyectos en marcha que ha citado, junto al inicio de una campaña de renovación de aceras que ha empezado en la Margen Derecha, junto al Puente de la Universidad, y en José Lanot en el centro histórico y que continuará en Ricardo Carapeto, además de los contratos de las plataformas únicas en el Casco Antiguo ya adjudicados o la renovación de la Plaza de San José que ya está en licitación.

CONSORCIO DEL CASCO ANTIGUO

Otro de los aspectos destacados por Ignacio Gragera ha sido el Consorcio del Casco Antiguo que "ya es una realidad" y a tenor del cual ha avanzado que hace dos días ha firmado las bases para la contratación de su gerente, que se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, ha subrayado que en la mañana de este miércoles han empezado las obras para la rehabilitación de los dos inmuebles que la Inmobiliaria Municipal tiene junto a la Puerta del Capitel en la Plaza de San José, que se van a recuperar en su interior y exterior, con la remodelación total de la fachada, y que "al menos" de forma provisional y una vez terminado podrán servir de sede del citado consorcio.

Gragera también se ha referido a obras que en las últimas semanas han generado "cierta polémica", "inexplicable" para él mismo al ser una petición vecinal y de los grupos políticos como la reconversión de los aparcamientos en La Paz, a los que se van a unir obras en Valdepasillas y la Margen Derecha.

Sobre la actuación en La Paz, ha incidido en que los servicios municipales han "constatado" que hay una serie de árboles que estaban en malas condiciones y que suponían un riesgo. Ante ello, ha mostrado el compromiso del gobierno local de mejorar la accesibilidad, reconvertir esa zona con mejores aparcamientos, mejorar el acerado y reponer esos árboles.

Igualmente, ha destacado la glorieta de Campomayor, la estación de bombeo de aguas residuales en el Rivillas o aspectos en clave cultural y turística, como el expediente ya remitido al Ministerio de Turismo para que la Semana Santa sea Fiesta de Interés Turístico Internacional, un ámbito el turístico en el que los datos arrojan más de un 70 por ciento de ocupación hotelera anual.

En clave deportiva, ha pedido a quienes vayan estos días al parque del río que no accedan a la pista de skate park, cuyas obras no están finalizadas y podrían concluir esta semana o la próxima; y por último ha avanzado que van a generar más sombras en zonas en la que no hay en toda la ciudad a través de la plantación de 250 árboles, como tienen "comprometido", y que a lo largo de la legislatura intentarán reponer hasta 2.000 alcorques.