Veteranos del PSOE de Badajoz apoyan a Pedro Sánchez y Begoña Gómez frente al "fango"

Veteranos del PSOE de Badajoz agrupados en 'Socialistas 65 y más' han mostrado su apoyo a Pedro Sánchez y a su mujer frente al "raca raca del fango" que promueve la derecha y la "deriva de algunos jueces" respecto a la citación de Begoña Gómez como investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios el próximo 5 de julio.

Sobre Pedro Sánchez, los veteranos de este grupo y otros de distintas agrupaciones que así se lo han pedido han expresado su apoyo por la "buena" gestión política, social y económica en favor de las clases medias y trabajadoras, así como a la política exterior que está realizando al frente del gobierno de coalición; así como su apoyo a Begoña Gómez por el "injustificado acoso que viene soportando sin prueba alguna y solo por ser la mujer del presidente" y "con el único objetivo de quebrar y debilitar la voluntad" de su marido.

También para lograr, con estas "deleznables acusaciones", aquello que no lograron con los con los votos, al tiempo que han pedido a la dirección del PSOE que, si después de las elecciones del 9 de junio y en un "corto" periodo de tiempo el PP "persiste en el incumplimiento constitucional de renovar el Poder Judicial", debe proceder a "cambiar las mayorías", porque "2.000 días de ocupación del Consejo son suficientes".

En representación de 'Socialistas 65 y +', el exsenador Francisco España Fuentes, acompañado por Joaquín Fernández López Alegría, ha recordado que son un grupo de veteranos del PSOE que, en buena medida, han tenido responsabilidades políticas y de gobierno, y que en junio del pasado año promovieron un manifiesto en apoyo a Pedro Sánchez ante los "ataques" y "despectivo tratamiento que estaba haciendo la derecha" respecto del Partido Socialista llamándolo "sanchismo", ante lo que decían entonces que este último "es el socialismo de hoy y el de ayer".

Acto seguido, ha explicado que "muchos" compañeros de los firmantes de aquel manifiesto les han llamado para que hicieran alguna intervención respecto a los acontecimientos actuales y lo que está sucediendo en torno a las elecciones europeas, a tenor de lo cual ha afirmado que, a juicio de estos veteranos, están en una situación en la que "se han pasado todas las líneas de la decencia política".

Del mismo modo, la derecha y la ultraderecha "no pierden ocasión ni tienen rubor" en "atacar" a Sánchez y en "acosar" a Begoña Gómez con pruebas "fabricadas" por Manos Limpias.

ELECCIONES EUROPEAS

Sobre las elecciones europeas, ha remarcado que "se juega más Europa o menos Europa", entre "una Europa de avances y progresos" u otra de "marcha atrás" y que, para los españoles y bajo el punto de vista de 'Socialistas 65 y +', "sería terrible" que la misma tuviera un parlamento con mayoría de estos dos grupos de la derecha o ultraderecha.

En relación a esto último, ha precisado que los socialistas quieren una política común y de solidaridad, de derechos humanos, de concurrencia en la agricultura o en la política agraria común, de seguridad y de estado de derecho, así como de fondos de solidaridad para que los países que van "un poco más retrasados" puedan acercarse a la economía y los niveles de vida de los países del norte europeo.

Sin embargo y en lugar de hablar de Europa, los dirigentes del PP están hablando estos días de la política nacional y "sobre todo" de cuestiones que "nada tienen que ver" con el bienestar de los ciudadanos, a tenor de lo cual 'Socialistas 65 y +' y en nombre de quienes les han pedido esta comparecencia quieren poner en valor los "grandes logros" en materia económica, social y política y de paz en España, ante lo que ha expuesto que "la pacificación en Cataluña hoy es una realidad" y "el independentismo, después de 20 años, ha dejado de ser la fuerza mayoritaria en Cataluña".

"Sin olvidar también el efecto y el papel director de Pedro Sánchez en la política exterior de la Unión Europea", ha remarcado, para citar temas tales como Ucrania o Palestina y señalar que, mientras, la derecha y líderes como el del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han iniciado una "campaña del raca raca de la amnistía" de la que, como recuerda, "nada se habló" en la campaña de las elecciones catalanas".

Así, ha recalcado España, "pasan a ser altavoces y portavoces de panfletos y tabloides como Hazte oír, como OkDiario o como Manos Limpias, que fabrican bulos y mentiras", y que el PP y Feijóo en su nombre "dado que no pueden quebrar la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han decidido acosar a su familia para ver si así le vencen" y "para ello nos les importa si tienen que cubrirse bajo las faldas de las togas de algunos jueces".

DE LA AMNISTÍA AL ACOSO A BEGOÑA GÓMEZ

También ha tachado de "evidente" que Feijóo "no ha asumido que no gobierna ni podrá gobernar con Vox", y ha expuesto que "del raca raca de la amnistía han pasado a acosar a Begoña Gómez por ser mujer y mujer del presidente", para lo cual se amparan "en las faldas de las togas".

De este modo, ha reconocido que les preocupa "la deriva que están tomando algunos jueces", y "lo que ello significa para el prestigio de uno de los poderes del Estado", y se ha referido en concreto al juez Juan Carlos Peinado que "no solamente admite a trámite una investigación basada en recortes de prensa", a la vez que ha sumado que el que el fiscal "diga que no haya causa", que el Tribunal Supremo "afirme que no es conveniente impulsar ninguna causa que no esté basada en prensa pero contrastada" o el que la UCO "afirme que no hay ningún indicio de delito".

Después de todo ello, "al juez Peinado se le ocurre, sin intención alguna y por casualidad, citar cinco días antes de las elecciones" a Gómez y que deba declarar el 5 de julio, ha apuntillado, junto con que Feijóo y Abascal siguen "con el raca raca del fango" y "amparándose" en "la falda del juez" e inciden en una campaña "acusadora, llamando corrupta a Begoña Gómez", a la que han expresado quienes suscriben este mensaje "la solidaridad y apoyo".

"Para colmo ya de la guinda", el Tribunal Superior de Justicia de Madrid autoriza una concentración enfrente de la sede del PSOE "para rezar un rosario" el día de reflexión y el de la votación, ha concluido, para tildar de "evidente" que la situación de Feijóo "no es cómoda", pues "de pensar en gobernar a estar gobernado por Ayuso y por Aznar le coloca en una posición difícil", pero que "en ningún caso justifica el lodazal que vierten contra la mujer del presidente del Gobierno", cuyo "único objetivo es intentar acosar a la mujer para doblegar y desestabilizar a Pedro Sánchez".