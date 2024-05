Finaliza nueva fase sector urbanístico junto a Avda Elvas con capacidad para mil viviendas

Ep

El Ayuntamiento de Badajoz ha recepcionado la segunda fase del sector urbanístico 9.2.4, situado junto al río Guadiana y la avenida de Elvas

El alcalde pacense, Ignacio. Gragera, ha visitado el nuevo espacio, donde han agradecido la inversión, el compromiso y la apuesta por la ciudad que ha realizado la agrupación de interés urbanístico que ha desarrollado el proyecto.

Gragera ha recordado que hace "prácticamente" un año estuvo en estos terrenos con motivo de la recepción de la zona más próxima a la avenida de Elvas.

"Ahora toca recepcionar la parte más pegada al río Guadiana y, por tanto, para nosotros es una satisfacción el haber podido trabajar en colaboración con la agrupación, el haber podido trabajar en conjunto y ver materializar esta gran inversión que va a suponer la oferta, como decía, de casi mil viviendas nuevas a disposición de los vecinos de la ciudad de Badajoz", ha detallado, junto con que va a dar respuesta también a las necesidades habitacionales que tienen muchos de los ciudadanos.

Al mismo tiempo, ha tildado de "fundamental" que la ciudad se vaya actualizando y creciendo de manera "compensada", además de ir "rematando" y avanzando en los diferentes proyectos que vienen plasmados en el Plan General Municipal, que como ha recordado es "muy antiguo", que tuvo "un parón enorme" y que se ha conseguido reactivar en los últimos años, de modo que se ha podido dar a Badajoz "seguramente una expansión que necesitaba".

"Y eso es fruto de la empresa privada, de los promotores y, por tanto, de un nivel de inversión que nosotros cedemos y tenemos que agradecer porque nos permite a la ciudad, no sólo tener nuevas posibilidades de vivienda, sino también nuevas dotaciones públicas, nuevos edificios y también nuevas zonas de paseo y de disfrute", ha hecho hincapié Gragera, para quien se trata igualmente de una expansión de la ciudad que va a permitir tener grandes zonas verdes y poder disfrutar de más espacios abiertos.

En relación a este sector 9.2.4 y el 9.2.3, este último más cercano al Puente Real, que se está urbanizando y que "no es una obra que esté parada" sino que "simplemente va un poco más retrasada", Gragera ha señalado que ambos forman parte de un conjunto como es "toda la expansión de la avenida de Elvas" y que tienen como hilo conductor los diferentes viales.

Así, ha continuado, el que estén "más retrasados en la urbanización no significa que no esté en marcha y que no esté haciéndose" y que, por tanto, no se vaya a tener, espera que "en un horizonte temporal cercano", "esa conexión abierta y esa posibilidad de poder descargar a la avenida de Elvas".

Todo esto, ha añadido, sería "imposible" hacerlo o "realmente operativo y práctico" mientras no esté la conexión con el Puente Real, ha señalado, a través de una rotonda que permita tener acceso directo desde este vial al Puente Real.

En todo caso, ha matizado que "no es tan importante no tenerlo ahora", pero sí que vayan avanzando en los diferentes sectores que conforman esta unidad que es la avenida de Elvas.

SUELO FINALISTA

Al mismo tiempo, Ignacio Gragera ha reconocido que era "muy importante" reactivar los sectores en la avenida de Elvas, poder ir avanzando en la ejecución material del plan y poner a disposición de todos los promotores los servicios municipales "para intentar agilizarlo", y ha sostenido que "lo más complicado" del urbanismo es desarrollar el suelo.

Y es que, ha indicado, Badajoz no tenía el suelo finalista, por lo que desarrollar ese suelo "ha supuesto un esfuerzo enorme por parte del ayuntamiento y de paciencia por parte de los promotores", puesto que "son procesos muy largos" y "que requieren muchos recursos, mucha documentación y mucha burocracia".

No obstante, ya se está viendo "el final de todo ese esfuerzo", después de tres o cuatro años, ha dicho, en los que se ha trabajado intensamente en "intentar monetizar estos proyectos" e intentar avanzarlo.

Por todo ello, es una "buena noticia" que haya "más suelo finalista disponible" para que los promotores puedan iniciar obras que "van rápido, que van bien", ha remachado, junto con que tienen "muchos proyectos encima de la mesa" y "mucha demanda" por parte de los vecinos.

También se trata de promociones que están teniendo "una gran acogida" y que, en muchos casos, están vendidas "prácticamente" antes de empezar.

"Por lo tanto, ahora al liberar este suelo, al hacerlo disponible para poder construir, pues seguro que vamos a tener mayores opciones y sobre todo mayor oferta para que los pacenses puedan decidir y puedan tener también la capacidad de poder adquirir una vivienda, si así lo desean", ha concluido.

Sobre el próximo puente para cruzar el Guadiana a su paso por Badajoz, Ignacio Gragera ha recordado que hay dos opciones, uno que llegaría en la margen izquierda hacia la rotonda de Francisco Guerra con José Miguel Sánchez Hueso, y otro en el entorno de La Granadilla, y que los dos son necesarios, por lo que, para el equipo de gobierno, cualquiera de las dos opciones "es perfectamente válida", también en aras de "descargar" de tráfico el Puente Real y la rotonda entre del mismo con la Avenida de Elvas.

También se tiene que avanzar en la Ronda Sur para que el Puente el 25 de Abril "pueda ser una opción para eliminar todo el tráfico exterior de la ciudad" y que estos dos puentes que se han planteado y se han proyectado "sirvan para la movilidad interior de la ciudad" y que en todo caso cree que los dos son "fundamentales" y "necesarios", aunque "a día de hoy sería mucho más práctico hacer el que está más cercano a la ciudad"