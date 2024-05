El PSOE local de Badajoz afea al PP que convierta la Agenda Urbana "en mero paripé"

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz Silvia González ha afeado al equipo de Gobierno del Partido Popular que convierta la Agenda Urbana "en mero paripé", al tiempo que ha recriminado que la consulta sobre proyectos de ciudad solo esté abierta seis días a la población y que no se pueda aportar nada, y "solo sumarse" a lo que los 'populares' han decidido "de antemano".

Y es que para el PSOE, lo único que busca el PP con la Agenda Urbana es un documento para pedir fondos europeos, pero de "nulo interés real" para sumar a los pacenses en proyectos futuros de ciudad, y la consulta a la ciudadanía "es lo de menos".

En este sentido, González ha sostenido este miércoles en una rueda de prensa que si la Agenda Urbana es importante "no se puede despachar en cinco minutos" como hizo el concejal del área.

"El PP va a consultar a la ciudadanía, pero poco. Consulta, pero poco, porque no cree en la participación ciudadana" y "el edil del PP pidió una respuesta masiva tras presentarlo un viernes, con el fin de semana de la romería de Bótoa por delante y cinco días más, ya que mañana a mediodía se acaba la encuesta", ha señalado la edil, que espera saber cuánta gente ha participado "masivamente" contestando a un formulario que ha tachado de "ciertamente tendencioso".

Al mismo tiempo y sobre las medidas propuestas en el formulario, el Grupo Socialista ha sostenido que no cuentan con el consenso de todos los actores públicos ni están refrendadas por la sociedad pacense, a través de un amplio proceso participativo y con un ejercicio de gobernanza "transversal y multinivel", como sí se ha hecho en otras ciudades.

Además, en opinión de González, esta consulta es "un paripé, una simulación, una hipocresía" y lo que quiere el PP es que la gente "refuerce su programa electoral o las ocurrencias que han venido trasladando en los últimos meses".

"El resultado da igual, ya se encargarán de cocinar la encuesta", ha sostenido, junto con que todo esto responde a "una única necesidad", como la de incorporar la Agenda Urbana como documentación a cualquier próxima convocatoria de fondos europeos, de modo que "no hay otro interés" puesto que Badajoz "necesita" dichos fondos "como el comer".

"Lo demás, como he dicho, un paripé. De ahí que la consulta dure poco y el formulario sea tan básico como insuficiente", ha incidido, según informa la formación socialista en una nota de prensa.

EL FORMULARIO

Un formulario que "no hay por dónde cogerlo" con respuestas basadas en el programa del PP "sin matices" y a tenor del cual a los socialistas les "choca" que hablen de Vía Verde, de unir los destinos del parque de Tres Arroyos y el periurbano de El Pico o expandir los corredores verdes del Guadiana y ven que "hay que tener imaginación".

En otro punto del cuestionario dice "lo contrario a lo que se hace en este ayuntamiento", evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente; a la vez que "juntan" renovar y reparar acerados, "tan necesario en esta ciudad", con la "prioridad" de soterrar la BA-20, según indica el Grupo Socialista.

También se recoge un Plan de Pedanías, que en el PSOE están "ansiosos por conocer", además de generalidades como atención a las desigualdades, protección animal "con lo mal que han gestionado la perrera", o Badajoz Joven 2030 y continuación de un supuesto plan local; como igualmente se incluye construir 35 viviendas en El Campillo, aunque "olvidan" las 655 que prometieron en campaña electoral y, finalmente, el 'Fomento de la participación ciudadana', "una hipocresía porque lo suyo ha sido entorpecerla".

Igualmente, González ha recordado que el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana salió a licitación y lo está haciendo una empresa; así como que sus aproximadamente 40 páginas será lo que "realmente interesa" para concurrir a fondos europeos.

A este respecto, ha remarcado que la Agenda Urbana de Badajoz podría ser "un puntal útil" para el desarrollo de la ciudad pero que "se queda en puro cosmético"; y que creen en la misma pese a que "por lo escuchado no habla de la ciudad que queremos ser, sino de la ciudad que quiere que sea el PP".

Finalmente, la edil considera que "no hay una planificación participada, no hay una implicación común" y no tienen "claro que se actúe en local pensando en global". "Pedimos que se haga pública y se pueda consultar cuanto antes", ha sentenciado.