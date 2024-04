Higuero considera que el Gobierno "no quiere que sector primario sea una locomotora"

Ep.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha apuntado sobre la postura del Gobierno en relación al regadío de Tierra de Barros que "no quiere" que el sector primario nacional, ni el extremeño "sean una locomotora económica".

En este sentido, ha sostenido que el Ejecutivo Central "debe venir de la mano" de la Junta de Extremadura en relación al proyecto de regadío de Tierra de Barros que supondrá la transformación de 15.000 hectáreas y que es "fundamental" tanto para esta zona, como para Badajoz, Extremadura y el sector primario nacional.

Así lo ha señalado a preguntas de los medios después de que Higuero dijera, tras ser recibido por parte del secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, que desde el Gobierno le acompañarían a Bruselas para sacar adelante el regadío de Tierra Barros.

Posteriormente, desde el Gobierno se ha desmentido que el secretario de Estado de Medio Ambiente se haya comprometido con el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural a enviar una delegación conjunta a la Comisión Europea, y se ha señalado que el compromiso fue el de aportar información.

"Mi opinión al respecto es que el Gobierno socialista vuelve a mostrar que no quiere que el sector primario ni nacional, ni el sector primario extremeño sean una locomotora económica", tras lo que ha considerado que "Tierra de Barros ha sido un engaño del antiguo gobierno socialista", ha remarcado.

Acto seguido, ha incidido en que "Tierra de Barros no puede tirar para adelante porque desde Europa no nos lo permiten", ya que "si hubiese sido así estos señores hubiesen licitado en el año 2021, 22 y 23, lo prometieron y no lo pudieron hacer ¿por qué no lo hicieron? Porque Europa no se lo permitió".

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa tras reunirse con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en el ayuntamiento de la capital pacense.